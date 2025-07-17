Ως «ιδιαίτερα κρίσιμη» χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τη συγκυρία στη Συρία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στη Σουέιντα και την ανθρωπιστική επιβάρυνση που συνεπάγεται. Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της Ελλάδας για τις αναφορές περί ταπεινωτικής μεταχείρισης αμάχων, ακρωτηριασμών, καθώς και υποκίνησης διαθρησκευτικής βίας, όπως σημειώθηκε και από τον Ειδικό Απεσταλμένο του Γεν. Γραμματέα ΟΗΕ, Geir Pedersen.

Καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις σε αμάχους και τόπους λατρείας στη Σουέιντα, κάνοντας ειδική αναφορά στην πρόσφατη επίθεση στην Καθολική Εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ και στη βομβιστική ενέργεια κατά της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό. Τόνισε πως τα περιστατικά αυτά υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες στη Συρία και την ανάγκη για πλήρη προστασία όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων.

Ο κ. Γεραπετρίτης απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση και διευκόλυνση της ανθρωπιστικής πρόσβασης, ενώ κάλεσε τις μεταβατικές αρχές να συμβάλουν ειλικρινά και να διασφαλίσουν λογοδοσία για τα εγκλήματα.

Αναφέρθηκε στην πρόσφατη ανακοίνωση περί εκεχειρίας στη Σουέιντα και τόνισε την ανάγκη για «διαφανή, ταχεία και σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα» διερεύνηση των παραβιάσεων, προκειμένου «όλοι οι Σύροι να αισθάνονται ασφαλείς στη χώρα τους».

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας υπέρ της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, του σεβασμού της Συμφωνίας Αποχώρησης Δυνάμεων του 1974 και της στήριξης στο έργο της UNDOF. Τόνισε ότι η ασφάλεια και η συνύπαρξη όλων των κοινοτήτων είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των αρχών.

Αναφερόμενος στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΣΑ, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είχε καλέσει το Σώμα σε κλειστή ενημέρωση για την τρομοκρατική επίθεση αυτοκτονίας στον ναό του Προφήτη Ηλία. «Ο συριακός λαός με την πλούσια ιστορία και πολυμορφία του θα είναι πάντοτε ισχυρότερος από την τρομοκρατία», τόνισε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη σταδιακής και συστηματικής πολιτικής μετάβασης στη βάση του Ψηφίσματος 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επισήμανε ότι η εθνική συμφιλίωση, η καταπολέμηση της βίας μεταξύ θρησκευτικών ομάδων και η απομάκρυνση των ξένων τρομοκρατών συνιστούν θεμέλια για μια ενωμένη και ευημερούσα Συρία.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τον συριακό λαό και τον ΟΗΕ στην προσπάθεια για ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία», τόνισε.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ:

Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται σε μία ακόμα κρίσιμη στιγμή για τη Συρία. Μοιραζόμαστε τη βαθιά ανησυχία που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας σχετικά με τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας στη Σουέιντα - μία περιοχή στη νότια Συρία με πλειονότητα Δρούζων κατοίκων - η οποία, σύμφωνα με αναφορές, έχει οδηγήσει σε βαριές απώλειες, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, καθώς και σε πολλούς τραυματισμούς και εκτοπισμούς ανθρώπων.

Εκφράζουμε τον ιδιαίτερο αποτροπιασμό μας για αναφορές σχετικά με ταπεινωτική μεταχείριση αμάχων, τον ακρωτηριασμό σορών, την υποκίνηση βίας μεταξύ θρησκευτικών ομάδων, σύμφωνα με τη δήλωση του Ειδικού Απεσταλμένου Pedersen.

Καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων και χώρων λατρείας στη Σουέιντα, συμπεριλαμβανομένων αυθαίρετων δολοφονιών και πράξεων που υποκινούν τη βία μεταξύ θρησκευτικών ομάδων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στη χθεσινή επίθεση κατά της Καθολικής Εκκλησίας του Αγίου Μιχαήλ στη Sawara, ένα ακόμα συμβάν μετά την τρομοκρατική βομβιστική επίθεση κατά της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, την οποία αυτό το Συμβούλιο καταδίκασε σθεναρά. Αυτό αναδεικνύει περαιτέρω τις προκλήσεις για την χριστιανική κοινότητα στη Συρία και την ανάγκη πλήρους προστασίας όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών συνιστωσών σε μία ενωμένη Συρία. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη ρητορική μίσους και την υποκίνηση σε πράξεις βίας κατά των προαναφερθέντων τμημάτων της συριακής κοινωνίας.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς τη Συρία και όλα τα θύματα αυτής της βίας και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

Απευθύνουμε έκκληση για αποκλιμάκωση και για τη λήψη έκτακτων μέτρων με σκοπό την αποκατάσταση της ηρεμίας και την διευκόλυνση της ανθρωπιστικής πρόσβασης. Η Ελλάδα καλεί τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να συμβάλλουν ειλικρινά και αποτελεσματικά στην άμεση αποκλιμάκωση, να διασφαλίσουν τη λογοδοσία για τα διαπραχθέντα εγκλήματα και να εγκαθιδρύσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους Σύρους.

Λάβαμε υπόψη μας την ανακοίνωση των μεταβατικών αρχών της Συρίας για την επίτευξη εκεχειρίας στη Σουέιντα, όπως και για την καταδίκη των παραβιάσεων και τη δέσμευση να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας. Αναμένουμε αυτή η διαδικασία να είναι διαφανής, ταχεία και σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα, δεδομένου πως αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να αισθάνονται ασφαλείς στη χώρα τους όλοι οι Σύροι.

Κύριε Πρόεδρε,

Επαναλαμβάνουμε, όπως έχουμε πράξει και δημοσίως, την πλήρη στήριξή μας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, όπως και στον σεβασμό της Συμφωνίας Αποδέσμευσης Δυνάμεων του 1974 και για το έργο της UNDOF και του προσωπικού της. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι αλληλένδετες με το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των Σύρων - ανεξαρτήτως θρησκευτικού ή εθνοτικού υποβάθρου - να ζουν ειρηνικά και χωρίς φόβο.

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως ανέφερα προηγουμένως, πριν από λιγότερο από ένα μήνα συγκαλέσαμε κλειστή συνεδρίαση αυτού του Συμβουλίου για την αποτρόπαια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό. Μία τρομοκρατική επίθεση που σκόρπισε τον θάνατο και την αγωνία μεταξύ ειρηνικών πολιτών στον ιερό χώρο λατρείας τους. Ο συριακός λαός, με την πλούσια και ζωντανή ποικιλομορφία, ιστορία και κληρονομιά του, θα είναι πάντα ισχυρότερος από την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της.

Οι πρόσφατες εξελίξεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση εκ μέρους αυτού του Συμβουλίου, όσο βαδίζουμε προς μία σταδιακή, προσεκτική και βήμα-βήμα προσέγγιση αυτού του φακέλου.

Καθώς η Συρία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, είναι επιτακτικό να στηρίξουμε μία αξιόπιστη, συριακής ηγεσίας και κυριότητας, συγκροτημένη και συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Ψηφίσματος 2254/2015 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η βαρύτητα των πρόσφατων και τρεχουσών εξελίξεων καταδεικνύει ότι η εθνική συμφιλίωση, η αντιμετώπιση της βίας μεταξύ θρησκευτικών ομάδων και της απειλής που συνιστούν οι ξένοι τρομοκράτες στη Συρία, όπως και η θωράκιση της ασφάλειας όλων των Σύρων, αποτελούν παράγοντες-κλειδί για μία ενωμένη και ευημερούσα Συρία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη στήριξη του συριακού λαού και του ΟΗΕ στην επιδίωξη για ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία.

Σας ευχαριστώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.