Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του αντέδρασε στην αλλαγή από τις αρχές του Ισραήλ του καθεστώτος λειτουργίας του Σπηλαίου των Πατριαρχών (Τέμενος Ιμπραήμι για τους μουσουλμάνους) στη Χεβρώνα και ζητά παρέμβαση της UNESCO και της διεθνούς κοινότητας.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ έχει ως εξής:

«Απορρίπτουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αλλάξει το καθεστώς του Τεμένους Ιμπραήμι στη Χεβρώνα και να σφετεριστεί τις αρμοδιότητες του παλαιστινιακού λαού.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ, ιδίως η UNESCO, και η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβουν μέτρα κατά αυτής της προσπάθειας, η οποία συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επίθεση κατά των ανθρωπίνων αξιών».

Ο χώρος θεωρείται από τους Εβραίους ως το δεύτερο πιο ιερό μέρος στον κόσμο, μετά το Όρος του Ναού, ενώ για τους μουσουλμάνους είναι ο τέταρτος ιερότερος τόπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

