Ο Λευκός Οίκος υπογράμμισε σήμερα τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην αποκλιμάκωση που δηλώνει ότι παρατηρεί στη Συρία, και η οποία «δείχνει να συνεχίζεται» μετά τις συγκρούσεις που έχουν προκαλέσει τον θάνατο 500 και πλέον ανθρώπων σε διάστημα λίγων ημερών στον νότο της χώρας.

«Μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεπλάκησαν στη σύγκρουση, καταφέραμε να οδηγήσουμε σε αποκλιμάκωση», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, διευκρινίζοντας ότι οι συριακές αρχές δέχτηκαν να "αποσύρουν τα στρατεύματά τους τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή όπου οι συγκρούσεις συνεχίζονταν" και ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί "να παρακολουθεί πολύ ενεργά την κατάσταση".

O Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι προσπαθεί να διασπάσει τη Συρία και υποσχέθηκε να προστατέψει τη μειονότητα των Δρούζων μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ για να βοηθήσουν στην επίτευξη συμφωνίας παύσης των εχθροπραξιών μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Δρούζων μαχητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.