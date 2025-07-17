ΗΠΑ: Δεν Υποστηρίξαμε τα Ισραηλινά Πλήγματα στη Συρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν σήμερα ότι δεν παρείχαν υποστήριξη στις ισραηλινά πλήγματα στη Συρία, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχαν εργαστεί για μια αποκλιμάκωση της βίας.

"Μπορώ να σας πω ότι όσον αφορά την επέμβαση και τη δραστηριότητα του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποστήριξαν τα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα", δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν τη βία στη Συρία, τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας όλες τις πλευρές να κάνουν ένα βήμα πίσω και να αρχίσουν έναν ουσιαστικό διάλογο που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη εκεχειρία.

Η εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εμπλέκεται ενεργά σε όλες τις περιφέρειες στη Συρία για να βαδίσουν προς την ηρεμία και τη συνέχιση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση και κάλεσε τη συριακή κυβέρνηση να ηγηθεί της πορείας προς τα εμπρός.

Πηγή: skai.gr

