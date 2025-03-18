Επιθέσεις στη βόρεια Μοζαμβίκη με αρκετούς νεκρούς

Χωρικοί σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους εξαιτίας επιθέσεων στη βόρεια Μοζαμβίκη, περιοχή η οποία μαστίζεται εδώ και χρόνια από κύμα βίας αποδιδόμενο σε ομάδες τζιχαντιστών, δήλωσαν χθες Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικοι και πηγή του στον στρατό.

Τουλάχιστον ένας άνδρας σκοτώθηκε χθες το πρωί σε επίθεση σε χωριό στην περιοχή Μελούκου, στην επαρχία Κάμπου Ντελγκάντου, ανέφεραν οι πηγές αυτές.

«Εισέβαλαν στο σπίτι του για να του κλέψουν τις κατσίκες του, αλλά πρόβαλε αντίσταση και τον αποκεφάλισαν», εξήγησε χωρικός που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Λεηλάτησαν κάπου δέκα σπίτια», ορισμένα από τα οποία ανήκαν σε «ηγέτες κοινοτήτων», κατόπιν «τα πυρπόλησαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Πηγή του AFP στον στρατό, που επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε την επίθεση και σημείωσε πως εξώθησε χωρικούς να εγκαταλείψουν την κοινότητα.

Σε άλλη επίθεση, που αποδόθηκε σε αντάρτες και διαπράχθηκε την Παρασκευή στη γειτονική περιοχή Μακόμια, δολοφονήθηκαν τρεις κάτοικοι, είπε συντοπίτης τους.

Οι δράστες, που πυρπόλησαν σπίτια και έκλεψαν διάφορα αγαθά, συγκρούστηκαν με τοπική παραστρατιωτική οργάνωση, πέντε μέλη της οποίας σκοτώθηκαν, ανέφεραν χωρικοί.

Η επαρχία Κάμπου Ντελγκάντου, περιοχή με υπέδαφος πλούσιο σε κοιτάσματα φυσικού αερίου, που βρέχεται από τον Ινδικό Ωκεανό, σπαράσσεται εξαιτίας επιθέσεων τζιχαντιστών που ορκίζονται πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από το 2017.

Το 2021 εξαπολύθηκε πολυήμερη έφοδος στην πόλη Πάλμα, σημαντικό λιμάνι, με τον αριθμό των θυμάτων να παραμένει αδιευκρίνιστος ως ακόμη και σήμερα στις τάξεις των κατοίκων κι υπεργολάβων της TotalEnergies, του γαλλικού κολοσσού των υδρογονανθράκων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.