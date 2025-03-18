Λογαριασμός
Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της Συρίας - Δείτε βίντεο

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι το βράδυ της Δευτέρας έπληξαν «στρατιωτικούς στόχους» στη νότια Συρία, όπως «κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις»

Συρία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι το βράδυ της Δευτέρας έπληξαν «στρατιωτικούς στόχους» στη νότια Συρία, όπως «κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις». Στις τοποθεσίες είχαν εντοπιστεί όπλα και οχήματα του ανατραπέντος καθεστώτος Άσαντ, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η παρουσία στρατιωτικού εξοπλισμού στη νότια Συρία αντιπροσωπεύει απειλή για το κράτος του Ισραήλ», αναφέρουν οι IDF, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι ανεκτή» και «θα αναλάβουν δράση» για την εξουδετέρωση αυτής της απειλής.

Νωρίτερα το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA είχε μεταδώσει πως τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα του ισραηλινού στρατού στην πόλη Νταράα. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στόχος της συγκεκριμένης επίθεσης ήταν στρατιωτική βάση.

