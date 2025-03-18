Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι το βράδυ της Δευτέρας έπληξαν «στρατιωτικούς στόχους» στη νότια Συρία, όπως «κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις». Στις τοποθεσίες είχαν εντοπιστεί όπλα και οχήματα του ανατραπέντος καθεστώτος Άσαντ, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η παρουσία στρατιωτικού εξοπλισμού στη νότια Συρία αντιπροσωπεύει απειλή για το κράτος του Ισραήλ», αναφέρουν οι IDF, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι ανεκτή» και «θα αναλάβουν δράση» για την εξουδετέρωση αυτής της απειλής.

Israeli warplanes conducted airstrikes in Daraa. pic.twitter.com/kqXLtCERZg — Levant24 (@Levant_24_) March 17, 2025

Νωρίτερα το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA είχε μεταδώσει πως τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα του ισραηλινού στρατού στην πόλη Νταράα. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στόχος της συγκεκριμένης επίθεσης ήταν στρατιωτική βάση.

S. #Syria: tonight Israel bombed the 132nd Brigade, in outskirts of #Daraa-city, the 175th Regiment near Izraa and Taalah Airbase (W. #Suwayda).

The first airstrikes (132nd Brigade) wounded many civilians and blood donations are requested in Daraa National Hospital. pic.twitter.com/762HfJvWRR — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) March 17, 2025

