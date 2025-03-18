Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας επαναφέρει 132 υπαλλήλους που απολύθηκαν στις 14 Φεβρουαρίου αφού ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Μέριλαντ διέταξε την επιστροφή τους.

Το σωματείο Professional Aviation Safety Specialists είπε ότι οι δόκιμοι υπάλληλοι που απολύθηκαν ως μέρος των περικοπών της ομάδας DOGE υπό την ηγεσία του Ίλον Μασκ θα λάβουν καθυστερήσεις και θα επιστρέψουν σε καθεστώς υπηρεσίας στις 20 Μαρτίου.

Ο υπουργός Μεταφορών Σιν Ντάφι είπε τον περασμένο μήνα ότι η FAA απέκοψε 352 δόκιμους υπαλλήλους από περίπου 45.000 συνολικά, αλλά είπε ότι κανένας από αυτούς δεν βρισκόταν σε θέσεις «κρίσιμες για την ασφάλεια».

Εν τω μεταξύ, νέο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ διόρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διόρισε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Republic Airways, Μπράιαν Μπέντφορντ, ως διαχειριστή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, όπως δήλωσε τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η θέση απαιτεί επιβεβαίωση της Γερουσίας.

«Ο Μπράιαν φέρνει πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην αεροπορία και την εκτελεστική ηγεσία σε αυτή την κρίσιμη θέση», ανέφερε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

