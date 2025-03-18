Πυρά πυροβολικού των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις από τον Απρίλιο του 2023, σκότωσαν τουλάχιστον δέκα κατοίκους χθες Δευτέρα στην Ομντουρμάν, δίδυμη πόλη της πρωτεύουσας Χαρτούμ, δήλωσε ιατρική πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δημοσιογράφοι του AFP παρόντες στο σημείο μετέδωσαν πως ακούστηκε σειρά βολών του πυροβολικού με στόχο τη βόρεια Ομντουρμάν, μερικές ώρες αφού κατά πληροφορίες οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις κατέγραψαν νέα προέλαση στην πρωτεύουσα, αποσπώντας κι άλλα εδάφη που κατείχαν οι ΔΤΥ.

Πηγή: skai.gr

