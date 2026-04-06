Νεκροί ανώτεροι αξιωματούχοι της Δύναμης Κουντς σε ισραηλινή επιδρομή

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι σκότωσαν δύο ανώτερα στελέχη της Δύναμης Κουντς (IRGC-QF) του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε ξεχωριστές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο.

Ο διοικητής πυροβολικού της Μεραρχίας Ιμάμ Χουσεΐν, που ταυτοποιήθηκε από τις IDF ως Καμίλ Μελχέμ, σκοτώθηκε στο πρώτο πλήγμα.

Η Μεραρχία Ιμάμ Χουσεΐν είναι στρατιωτική δύναμη που υπάγεται στη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και δρα με στόχο «την ενίσχυση του “Άξονα της Αντίστασης” και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων κατά των IDF και Ισραηλινών πολιτών», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως επικεφαλής πυροβολικού, ο Μελχέμ κατεύθυνε και επέβλεπε εκτοξεύσεις πυροβολικού εναντίον του Ισραήλ και των IDF, ενώ συμμετείχε και στην προμήθεια οπλισμού για το ιρανικό καθεστώς.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν επίσης αρκετά ακόμη μέλη της μονάδας της Δύναμης Κουντς, μεταξύ των οποίων και ανώτεροι συνεργάτες του διοικητή της Μεραρχίας, Γιαχία Χουσεΐν.

Νεκρός ο επικεφαλής της Μονάδας 840 της Δύναμης Κουντς

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν, επίσης, ότι σε δεύτερο πλήγμα την Κυριακή σκότωσαν τον επικεφαλής της Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων της Δύναμης Κουντς, γνωστής ως Μονάδα 840, η οποία είναι υπεύθυνη για παγκόσμιες τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών, Αμερικανών και Εβραίων.

Ο διοικητής της μονάδας, Ασγκάρ Μπαγκερί, ηγείτο της μονάδας από το 2019 έως ότου σκοτώθηκε την Κυριακή σε επιχείρηση της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

🔴ELIMINATED: Asghar Bagheri, Commander of the Quds Force’s Special Operations Unit.



In recent years, Bagheri advanced numerous attacks against both Israel and worldwide.



In addition, Bagheri personally commanded operations targeting IDF soldiers on the Syrian-Israel border. pic.twitter.com/Hnsbdk57J2 — Israel Defense Forces (@IDF) April 6, 2026

Στο πλαίσιο του ρόλου του, σχεδίαζε και προωθούσε τρομοκρατικές επιθέσεις τόσο εντός του Ισραήλ όσο και στη Συρία και τον Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι IDF αναφέρουν ότι υπό τη διοίκησή του η Μονάδα 840 χρησιμοποιούσε Σύρους πράκτορες, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στον στρατό του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ, για να στοχοποιεί Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Συρίας. Παράλληλα, η μονάδα προωθούσε τη μεταφορά ιρανικών όπλων σε δίκτυα που δρούσαν εντός ισραηλινού εδάφους.

Οι ανακοινώσεις αυτές ακολουθούν την επιβεβαίωση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τη Δευτέρα και τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Χαντεμί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.