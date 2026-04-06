Χούθι: Θα σεβαστούμε προς το παρόν την εκεχειρία με την Ουάσινγκτον

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, θα τηρήσουν την εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον η Ουάσινγκτον «τηρήσει τη δέσμευσή της να σταματήσει την επιθετικότητά της» εναντίον τους, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος, σύμφωνα με το CNN.

Οι Χούθι τον περασμένο μήνα ξεκίνησαν και πάλι τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ, προς υποστήριξη του Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ούτε σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, δηλώνοντας ότι δεν προτίθενται να το κάνουν εκτός εάν υπάρξει κλιμάκωση του πολέμου.

«Δεν υπάρχει πρόθεση να στοχοποιηθεί οποιαδήποτε μουσουλμανική χώρα, εκτός εάν υπάρξει επίθεση κατά της Υεμένης», δήλωσε ο ανώτερος ηγέτης των Χούθι, Μοχάμεντ Άλι αλ Χούθι, σε σχόλια που διαβιβάστηκαν στο CNN μέσω του υπουργείου Ενημέρωσης των ανταρτών.

Ο Αλί αλ-Χούθι πρόσθεσε ότι στόχος της οργάνωσης «είναι να αποτραπεί η στρατιωτική χρήση της Ερυθράς Θάλασσας εναντίον οποιασδήποτε μουσουλμανικής χώρας», σημειώνοντας ότι διαθέτουν τις στρατιωτικές δυνατότητες για να την «προστατεύσουν».

Οι Χούθι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Για σχεδόν δύο χρόνια, έως τον Μάιο του 2025, επιτίθεντο σε εμπορικά πλοία που, όπως υποστήριζαν, είχαν σχέση με το Ισραήλ, αναγκάζοντας πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να εγκαταλείψουν έναν από τους πιο πολυσύχναστους εμπορικούς διαδρόμους στον κόσμο.

Ωστόσο, σε περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου, οι Χούθι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας. Άλλος αξιωματούχος των Χούθι δήλωσε στο CNN την περασμένη εβδομάδα ότι αυτό «είναι μια εφικτή επιλογή».

Ερωτηθείς αν οι Χούθι θα στοχοποιούσαν λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία το Ριάντ χρησιμοποιεί για να παρακάμψει το Στενό του Ορμούζ, ο Αλί αλ-Χούθι απάντησε ότι «δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, όσο η Σαουδική Αραβία τηρεί την αποκλιμάκωση και δεν ενώνεται με την Αμερική και το Ισραήλ στην κλιμάκωση της σύγκρουσης εναντίον της χώρας μας».

Το Ιράν, το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με τους Χούθι, έχει στοχοποιήσει κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Ο Αλί αλ-Χούθι επέμεινε ότι η απόφαση της οργάνωσης να επιτεθεί στο Ισραήλ ήταν μονομερής και ότι οι ενέργειές της «δεν έγιναν κατόπιν αιτήματος κανενός».



