Η Σαβάνα Γκάθρι (Savannah Guthrie) επέστρεψε τη Δευτέρα, 6 Απριλίου στο γραφείο παρουσίασης της εκπομπής Today του NBC, σηματοδοτώντας την πρώτη της εμφάνιση μετά από περισσότερους από δύο μήνες από την εξαφάνιση της μητέρας της.

«Ξεκινάμε, είτε είμαστε έτοιμοι είτε όχι», είπε η Guthrie στην έναρξη της εκπομπής. «Πάμε να κάνουμε ειδήσεις».

Αφού παρουσίασε μια σειρά από τίτλους ειδήσεων, δήλωσε: «Χαιρόμαστε πολύ που ξεκινάτε την εβδομάδα μαζί μας και είναι καλό που είμαι ξανά στο σπίτι». Ο συμπαρουσιαστής της, Γκρεγκ Μέλνβιν (Craig Melvin), της απάντησε ότι «είναι καλό που επέστρεψες στο σπίτι».

Η Guthrie, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της πρωινής τηλεόρασης, είναι παρουσιάστρια του "Today" από το 2012. Έχει παραδεχθεί ότι έχει αλλάξει ως άνθρωπος και ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει χωρίς να γνωρίζει τι συνέβη στη μητέρα της, Nancy Guthrie, την οποία οι αρχές πιστεύουν ότι απήχθη από το σπίτι της στην Αριζόνα.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες με τη συμμετοχή χιλιάδων ομοσπονδιακών και τοπικών αστυνομικών και εθελοντών, δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος της 84χρονης από την 1η Φεβρουαρίου, όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή της.

Η εκπομπή "Today" κάλυπτε στενά την υπόθεση τους τελευταίους δύο μήνες, ωστόσο δεν έγινε καμία αναφορά σε αυτή κατά την πρώτη ώρα της επιστροφής της Guthrie τη Δευτέρα. Η επιστροφή στην κανονικότητα φάνηκε να είναι σκόπιμη, καθώς δεν υπήρξε σχετική αναφορά ούτε κατά τις συνεντεύξεις της εκπομπής.

Το "Today" σημείωσε αύξηση στην τηλεθέαση τους τελευταίους δύο μήνες, ξεπερνώντας ακόμη και την εκπομπή Good Morning America στην πρωτιά των πρωινών εκπομπών. Συγκεκριμένα, το "Today" είχε κατά μέσο όρο 3,1 εκατομμύρια τηλεθεατές στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 9%, σε μια περίοδο που τα περισσότερα τηλεοπτικά προγράμματα χάνουν κοινό.

Η επίδραση της προσωπικής ιστορίας της Guthrie σε αυτή την άνοδο δεν είναι σαφής, καθώς το NBC μετέδωσε επίσης μεγάλα γεγονότα όπως το Super Bowl και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, που συνήθως ενισχύουν την τηλεθέαση.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε από την εκκλησία της στη Νέα Υόρκη την Κυριακή του Πάσχα, η Guthrie μίλησε για «στιγμές βαθιάς απογοήτευσης με τον Θεό» και για το αίσθημα εγκατάλειψης, τονίζοντας ότι η Ανάσταση δεν μπορεί να εορταστεί πλήρως χωρίς την αναγνώριση της απώλειας και του πόνου.

Ανακοινώνοντας την επιστροφή της στην εκπομπή, εξέφρασε αμφιβολίες για το πώς θα αισθανθεί: «Είναι δύσκολο να φανταστώ ότι επιστρέφω, γιατί είναι ένας χώρος χαράς και ελαφρότητας», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της. «Δεν μπορώ να επιστρέψω και να προσποιούμαι κάτι που δεν είμαι. Αλλά δεν μπορώ και να μην επιστρέψω, γιατί είναι η οικογένειά μου».

Η οικογένεια έχει προσφέρει αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της μητέρας τους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η Nancy Guthrie απήχθη, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη αίματος κοντά στην είσοδο του σπιτιού της έξω από την πόλη Τουσόν. Το FBI έχει επίσης δημοσιοποιήσει βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν μασκοφόρο άνδρα στην αυλή εκείνο το βράδυ.

Παρά τις αρχικές εκτεταμένες έρευνες στην έρημο της περιοχής, η υπόθεση φαίνεται να έχει χάσει δυναμική, με τις αρχές να δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις και ότι οι πληροφορίες από το κοινό έχουν μειωθεί.

Πηγή: skai.gr

