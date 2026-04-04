Το Ισραήλ επιβεβαιώνει πλήγμα σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Πετροχημικά

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι βομβάρδισε νωρίτερα το Σάββατο πετροχημικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες μονάδες χρησιμοποιούνταν από το καθεστώς για την παραγωγή υλικών που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τον στρατό, τα πλήγματα οδήγησαν σε πλήρη διακοπή της παραγωγής των χημικών υλικών, ενώ εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Fars News Agency μετέδωσε νωρίτερα ότι επλήγησαν αρκετές εγκαταστάσεις στη ζώνη Μαχσάρ Πετροχημική Ειδική Ζώνη, στην επαρχία Χουζεστάν, ενώ τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι.

Την περασμένη εβδομάδα, ισραηλινά μέσα μετέδωσαν ότι η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να στραφεί σε πλήγματα κατά «οικονομικών στόχων» στο Ιράν, με στόχο την πρόκληση μαζικής οικονομικής ζημιάς στο καθεστώς.
 

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
