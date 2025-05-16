Ισραηλινές επιδρομές σε λιμάνια που ελέγχουν οι Χούθι - Θα "καταδιώξουμε και θα σκοτώσουμε" τον ηγέτη της οργάνωσης, λέει το Ισραήλ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα αεροπορικές επιδρομές στα λιμάνια Ρας Ίσα, Χοντάιντα και Σάλιφ, στο δυτικό τμήμα της Υεμένης, που ελέγχουν οι Χούθι, σε μια απάντηση του Ισραήλ στις επιθέσεις της οργάνωσης εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στα λιμάνια της Υεμένης που ελέγχουν οι Χούθι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, με τον Κατς να δηλώνει ότι "καταδιώξουμε και θα σκοτώσουμε" τον ηγέτη της οργάνωσης Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που ελέγχουν οι υεμενίτες αντάρτες μετέδωσε την είδηση για τις επιθέσεις και ανέφερε ότι δύο κάτοικοι στη Χοντάιντα άκουσαν τέσσερις ισχυρές εκρήξεις.

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε την Τετάρτη να εκκενωθούν τρία λιμάνια στην Υεμένη που ελέγχονται από τους Χούθι, έπειτα από επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ από την υεμενίτικη οργάνωση, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Σε αντίποινα στις επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προέβη σε πολλά πλήγματα τους τελευταίους μήνες κατά θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, όπου έθεσε εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο της Σαναά και βομβάρδισε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου στις 6 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

