Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες 2028: Σχεδιάζουν υπηρεσία αεροταξί για τους θεατές

Οι θεατές θα μπορούσαν να πετάξουν στους ουρανούς του Λος Άντζελες και να αποφύγουν την περιβόητη κίνηση της πόλης κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Η LA28, η επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με τον σχεδιασμό των τρίτων Θερινών Αγώνων της πόλης, ανακοίνωσε μια συνεργασία με την Archer Aviation για την παροχή υπηρεσίας αεροταξί κατά τη διάρκεια τόσο των Ολυμπιακών όσο και των Παραολυμπιακών Αγώνων.

Η εταιρεία αναφέρει ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει έναν στόλο αεροσκαφών για τη μεταφορά των θεατών από και προς τους χώρους διεξαγωγής, ανακοίνωσε η LA28 την Πέμπτη.

Τα ιπτάμενα ταξί ήταν προγραμματισμένο να κάνουν το ντεμπούτο τους στους Αγώνες του Παρισιού το 2024, αλλά δεν πιστοποιήθηκαν εγκαίρως από τον ευρωπαϊκό οργανισμό ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας.

Ομοίως, η Archer Aviation δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι τα αεροσκάφη δεν είναι ακόμη έτοιμα για εμπορική χρήση. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε ότι ελπίζει να λάβει αυτή τη βασική έγκριση - μια πιστοποίηση που να αναφέρει ότι πληροί τα πρότυπα σχεδιασμού και ασφάλειας - από τη ρυθμιστική αρχή της αεροπορίας φέτος.

Εάν λάβουν την πιστοποίηση εγκαίρως για τους Αγώνες του 2028, τα αεροταξί θα προσφέρουν πτήσεις 10-20 λεπτών σε κατοίκους και επισκέπτες και θα πετούν μεταξύ επιλεγμένων προορισμών, μεταξύ των οποίων είναι και αρκετές μεγάλες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Δεν είναι σαφές πόσο θα κοστίζει κάθε ταξίδι, αλλά ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Archer Aviation, Adam Goldstein, δήλωσε ότι θέλει να διατηρήσει τις τιμές στα ίδια περίπου επίπεδα με ένα πολυτελές Uber, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Οι πελάτες θα μπορούν να ζητήσουν ένα αεροταξί μέσω μιας εφαρμογής. Το αεροσκάφος μπορεί να μεταφέρει έως και τέσσερα άτομα και λειτουργεί όπως ένα ελικόπτερο σε σχέση με τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις του.

«Θέλουμε να μεταμορφώσουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι μετακινούνται στο Λος Άντζελες και να αφήσουμε μια κληρονομιά που διαμορφώνει το μέλλον των μεταφορών στην Αμερική», δήλωσε ο κ. Goldstein. «Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να το κάνουμε αυτό», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε το σχέδιο δράσης, το «Μέλλον των Πτήσεων» το 2024, προβλέποντας ότι το πρώτο ιπτάμενο ταξί θα μπορούσε να απογειωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2026 και να γίνει ένα συνηθισμένο θέαμα στους αιθέρες.

Το Λος Άντζελες έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1984 και το 1932, καθιστώντας αυτή την τρίτη φορά που η πόλη φιλοξενεί τους Θερινούς Αγώνες.

