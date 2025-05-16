Μια πρώτη δειλή προσέγγιση στην Πόλη

Χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα η πρώτη μετά από τρία χρόνια συνάντηση των εμπόλεμων στην Κωνσταντινούπολη, με την ελπίδα ότι οι επαφές θα συνεχιστούν και ίσως και να αναβαθμιστούν. Περίπου μιάμιση ώρα κράτησε η συνάντηση των αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να υπάρξει κάποιο πραγματικά εντυπωσιακό σημάδι, πλην του γεγονότος ότι ήταν η πρώτη επαφή των δύο εμπόλεμων μετά από τρία χρόνια. Αυτό ήταν και ότι κράτησαν οι πιο αισιόδοξοι, όπως ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σε δηλώσεις του από τα Τίρανα, όπου βρέθηκαν όλοι ανεξαιρέτως οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Στην πρωτεύουσα της Αλβανίας αντί για την Κωνσταντινούπολη έφτασε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού ούτε ο Πούτιν, ούτε ο Τραμπ ταξίδεψαν για εκεί. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα πίεσης προς τη Μόσχα για την στάση του Πούτιν απέναντι στη διαδικασία, ο οποίος απλώς «παίζει» θέατρο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και πάντα από τα Τίρανα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προανήγγειλε το επόμενο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, κάτι το οποίο πάντως έχει κάνει σχεδόν σε καθημερινή βάση από το περασμένο Σάββατο μέχρι σήμερα.

Οι προσπάθειες του Φιντάν

Στις συνομιλίες που η ίδια η Ρωσία είχε προτείνει για την Κωνσταντινούπολη ήταν παρόντες ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν. Ο πρώτος τη τάξει διπλωμάτης της Τουρκίας έκανε επανειλημμένες εκκλήσεις ειρήνης αυτές τις ημέρες, γνωρίζοντας και τη σημασία που έχει ο ρόλος του, αλλά και το πόσο κερδισμένη βγαίνει διπλωματικά η πατρίδα του από την όλη διαδικασία. Ο Φιντάν συναντήθηκε και με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά κανείς από τους δύο δεν φάνηκε να μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη ρωσική στάση, που έδειχνε μάλλον να αποσκοπεί στο να κερδίσει κι άλλο χρόνο.

Διαρροές από ουκρανικής πλευράς έκαναν λόγο για παράλογες και μη υλοποιήσιμες απαιτήσεις από τη μεριά της Μόσχας προκειμένου να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός, που κατά τη γνώμη του Κιέβου θα αποτελούσαν κάτι σαν άνευ όρων παράδοση.

Μένει να φανεί τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ντουμπάι και πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να γυρίσει στις ΗΠΑ, «υποσχέθηκε» για μια ακόμα φορά ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Πούτιν, με τον οποίο θέλει να τηλεφωνηθεί άμεσα. Εξακολουθεί προφανώς να πιστεύει ότι μόνο με ένα τέτοιο τετ-α-τετ θα δώσει τέρμα στην αιματοχυσία.

Κατήφεια στα Τίρανα

Στην πρωτεύουσα της Αλβανίας όπου ήταν μαζεμένη όλη η ελίτ της ευρωπαϊκής πολιτικής το κλίμα ήταν μάλλον βαρύ. Η αίσθηση αυτή τη φορά ήταν ότι έλειψαν τα βαριά λόγια και οι απειλές προς τον Ρώσο πρόεδρο, σε μια προσπάθεια να μην οξυνθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση, που μοιάζει ούτως ή άλλως συχνά αδιέξοδη. Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Μαρκ Ρούτε, Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είπε απλώς ότι «η Μόσχα κάνει λάθος» υποβαθμίζοντας τη δική της αντιπροσωπεία στη συνάντηση.

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την αγνόηση της πρότασης του Κιέβου για κατάπαυση του πυρός και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ακριβώς ίδια φρασεολογία και από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, που απέφυγε και αυτός να πει πολλά λόγια, μιλώντας εκ μέρους των «τεσσάρων του Κιέβου» (Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ, Τουσκ). Πρόσθεσε επίσης ότι υπήρξε ήδη μια πρώτη επικοινωνία και εκτίμηση της κατάστασης όλων τους τηλεφωνικώς με τον Τραμπ και συνάντηση φυσικά με τον Ζελένσκι.

Ικανοποιημένοι οι Ρώσοι;

Πάντως ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλάντιμιρ Μεντίνσκι ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι ικανοποιημένη από τις σημερινές συνομιλίες και πρόθυμη να τις συνεχίσει. Ανακοίνωσε επίσης την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά που συμφωνήθηκε σήμερα. Την είδηση επιβεβαίωσε και η ουκρανική πλευρά.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα στις δύο πλευρές από την αρχή του πολέμου, κάτι που ορισμένοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν ως ένα μικρό θετικό σημάδι. Ίσως μια πρώτη δειλή προσέγγιση.

Λίγο αργότερα πάντως ο Φιντάν ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου και να ανταλλάξουν γραπτές προτάσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: Deutsche Welle

