Μια ομάδα Ρώσων χάκερ που δρούσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram επιτέθηκε στους ιστότοπους του κόμματος «Πλατφόρμα των Πολιτών» (PO) του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, δύο μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές, δήλωσε σήμερα ο ίδιος προσθέτοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης οι ιστότοποι του κόμματος της Αριστεράς και του κεντροδεξιού Κόμματος των Αγροτών (PSL).

«Οι υπηρεσίες δραστηριοποιούνται εντατικά σε αυτή την περίπτωση. Η επίθεση συνεχίζεται», έγραψε ο Τουσκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται σε εγρήγορση για ενδείξεις εκλογικής παρέμβασης από τότε που η Ρουμανία ακύρωσε τις προεδρικές εκλογές που ήταν σε εξέλιξη τον Δεκέμβριο, μετά από ισχυρισμούς για ρωσική παρέμβαση, τους οποίους η Μόσχα αρνήθηκε.

Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα σχολιασμού που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού Τουσκ, ο Γιαν Γκράμπιετς, αποκάλυψε νωρίτερα την επίθεση, χωρίς να πει ποιος ήταν ύποπτος γι αυτήν.

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της διακοπής της προεκλογικής εκστρατείας πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής.

Νωρίτερα στην επίθεση αναφέρθηκε ο φιλελεύθερος δήμαρχος της Βαρσοβίας Ραφάλ Τρζασκόφσκι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Πλατφόρμας των Πολιτών (PO), ο οποίος αναμετράται με τον ιστορικό Κάρολ Ναβρόκι, που διευθύνει το Ινστιτούτο Εθνικής Μνήμης της Πολωνίας, και τον ακροδεξιό εθνικιστή Σλάβομιρ Μέντσεν.

«Από τις 9:00 π.μ. βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση DDoS στις σελίδες http://platforma.org. Η κύρια σελίδα του PO και η πρόσθετη σελίδα, που προορίζεται για δωρεές για την προεκλογική εκστρατεία, έχουν απενεργοποιηθεί προσωρινά», έγραψε ο Γιαν Γκράμπιετς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Συνεργαζόμαστε με το CERT NASK (το εθνικό ερευνητικό ινστιτούτο που ασχολείται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο) για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας».

Τα συστήματα πληροφορικής του κόμματος Πλατφόρμα των Πολιτών είχαν επίσης πληγεί από κυβερνοεπίθεση τον Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.