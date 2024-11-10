Ισραηλινή επίθεση στοχοθέτησε σήμερα κτίριο κατοικιών στη συνοικία Σαγέντα Ζαϊνάμπ νότια της πρωτεύουσας της Συρίας, της Δαμασκού, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας προσθέτοντας ότι η επίθεση προκάλεσε "έναν αριθμό νεκρών και τραυματιών" χωρίς να αναφερθεί λεπτομερώς.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH), τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή, η οποία είχε στόχο διαμέρισμα που ανήκε σε μέλη της λιβανικής Χεζμπολάχ νότια της Δαμασκού.

Δεν υπήρξε άμεσα σχολιασμός από το Ισραήλ, το οποίο την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι η πολεμική του αεροπορία έπληξε στόχους αντικατασκοπείας της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ, στην ίδια περιοχή.

Η Σαγέντα Ζαϊνάμπ είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ και φιλοξενεί μεγάλο σιιτικό τέμενος, το οποίο έχει γίνει στόχος παλαιότερων πληγμάτων.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τα πλήγματά του στη Συρία μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και κυρίως μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ.

Πηγές των συριακών και δυτικών μυστικών πληροφοριών λένε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία έχουν προκαλέσει τον θάνατο πολλών μαχητών της Χεζμπολάχ και φιλοιρανικών πολιτοφυλακών που εδρεύουν γύρω από τα ανατολικά περίχωρα της Δαμασκού και νότια της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.