Ισραηλινά Μέσα: Το Ισραήλ επέτρεψε την αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας με την ΕΕ

Το Ισραήλ απέτρεψε την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης με την Ε.Ε., που εξεταζόταν ως απάντηση στη νέα ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα, αναφέρουν ισραηλινά Μέσα.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχώρησε στην αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας με το Ισραήλ, αλλά αντί αυτού συμφώνησε σε επανεξέτασή της, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, που επικαλείται το ειδησεογραφικό μέσο Walla.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το Ισραήλ κατάφερε να επιστρατεύσει τη στήριξη 10 κρατών-μελών της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων της Γερμανίας και της Ιταλίας, αποτρέποντας έτσι μια άμεση και πιο σκληρή κίνηση κατά της συμφωνίας.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Τρίτη ότι η απόφαση ελήφθη μετά τη στήριξη «ισχυρής πλειοψηφίας» των 27 κρατών-μελών σε συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο άσκησης πίεσης προς το Ισραήλ για καταγγελλόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα.



Πηγή: skai.gr

