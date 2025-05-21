Η Ουκρανία και η Ευρώπη είναι πλέον μόνες τους

Του Marc Champion

Είναι λογικό να απογοητευόμαστε ή να ανησυχούμε -ακόμα και να αηδιάζουμε- από το αποτέλεσμα της τηλεφωνικής συνομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αυτή την εβδομάδα. Η εστίασή του Αμερικανού προέδρου ήταν από την πρώτη μέρα να επιτύχει μια επαναφορά στις σχέσεις με τη Ρωσία που θα πρόσφερε και μια οικονομική επιβράβευση στις ΗΠΑ. Η αμερικανική συμμετοχή στον πόλεμο ήταν μία παράμετρος που έπρεπε να αποκλειστεί πριν συμβεί αυτό. Μία ειρηνευτική διευθέτηση, αντί της εγκατάλειψης της Ουκρανίας, ήταν η καλύτερη προοπτική. Ωστόσο, δεν ήταν απαραίτητο. «Αυτή ήταν μια ευρωπαϊκή υπόθεση και θα έπρεπε να παραμείνει μια ευρωπαϊκή υπόθεση», είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα. Λοιπόν, μετά από αυτό το ξεκαθάρισμα, τώρα τι;

Πρώτον, αν το Κογκρέσο δεν αναγκάσει τον Τραμπ, μπορεί να αφήσει το μακρύ, άχαρο έργο της μεσολάβησης για μια ειρηνευτική διευθέτηση στον Πάπα, στον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή σε όποιον θέλει να το αναλάβει. Στο μεταξύ, μπορεί να επικεντρωθεί στο να βγάλει χρήματα. Από τη σκοπιά της Μόσχας, αυτό δύσκολα θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα. Ο Πούτιν έχει κάνει μια αόριστη νέα πρόταση για απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία και να θέσει τις απαιτήσεις του σε ένα μνημόνιο. Μπορούμε να μαντέψουμε καλά τι θα περιλαμβάνει αυτό, γιατί το Κρεμλίνο έχει επαναλάβει πολλές φορές τους όρους του για ειρήνη. Τώρα που ο Τραμπ εγκατέλειψε την κοινή γραμμή, ο Πούτιν έχει λιγότερα κίνητρα από ποτέ να τα μειώσει: Η Ουκρανία θα έπρεπε να παραδώσει ελεύθερες καθώς και κατεχόμενες περιοχές εδάφους που η Ρωσία έχει επισήμως προσαρτήσει, να απορρίψει οποιουσδήποτε δεσμούς με το ΝΑΤΟ και να αποστρατεύσει τις περισσότερες από τις ένοπλες δυνάμεις της.

Αυτός είναι ο λόγος που οι Ουκρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν να παλεύουν. Χωρίς τη μελλοντική ικανότητα να αμυνθεί, η χώρα τους δεν θα υπάρχει πλέον ως κυρίαρχο κράτος. Όσον αφορά τη Μόσχα, η Ουκρανία είναι ένα έθνος του Φρανκενστάιν, με το Κίεβο και τα περισσότερα εδάφη που κυβερνά δικαίως να αποτελούν μέρος του λεγόμενου «Ρωσικού Κόσμου». Η ξεχωριστή γλώσσα, ο πολιτισμός και η ιστορία της χώρας είναι, από αυτή την άποψη, πλαστές.

«Πώς μπορεί αυτή η κληρονομιά να μοιραστεί μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας; Και γιατί να το κάνουμε;» έγραψε ο Πούτιν σε ένα δοκίμιο 6.900 λέξεων, για την ιστορική ενότητα των Ρώσων και των Ουκρανών, το 2021. Λίγους μήνες αργότερα, αυτή η πραγματεία δόθηκε στα χέρια αξιωματικών που στάλθηκαν για να ηγηθούν της εισβολής του. Για τους «ρεαλιστές» της εξωτερικής πολιτικής, αυτή είναι η μοίρα, γιατί η Ρωσία είναι μεγάλη δύναμη και η Ουκρανία δεν είναι. Η συνέχιση του πολέμου με ή χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ θα συνεπαγόταν, στην καλύτερη περίπτωση, τη συνεχιζόμενη καθημερινή θυσία ζωών και εδαφών της Ουκρανίας, πιθανώς για αρκετά ακόμη χρόνια, οπότε γιατί να το κάνουμε; Το αν οι Ουκρανοί μπορούν να διατηρήσουν ακόμη και αυτό το επίπεδο άμυνας, αντί να υποστούν μια ολοκληρωτική καταστροφή λόγω έλλειψης όπλων και πυρομαχικών, εξαρτάται τώρα από την Ευρώπη. Θα έχει αυτή η πλούσια, αλλά εξατμισμένη ήπειρος την πολιτική βούληση και τη βιομηχανική ικανότητα να εφοδιάσει τις δυνάμεις του Κιέβου με ό,τι χρειάζονται; Οι Ουκρανοί γνωρίζουν τη μοίρα τους εάν παραδοθούν: βασανιστήρια, εκτελέσεις, δίκες επίδειξης, μεταμορφωμένα σχολικά προγράμματα και απαγωγές, πλύση εγκεφάλου των παιδιών τους. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν αισθάνονται τόσο επιτακτική την ανάγκη ενός αγώνα αντίστασης.

Οι ηγέτες της Ευρώπης γνώριζαν από την εκλογή του Τραμπ ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ ήταν πιθανή. Έχουν πει όλα τα σωστά λόγια, αλλά - εκτός από τα κράτη της πρώτης γραμμής, όπως η Πολωνία και η μικρή Βαλτική - οι πράξεις τους έχουν μείνει πολύ πίσω. Ωστόσο, αυτό είναι απαισιοδοξία, όχι ρεαλισμός. Αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια είναι μια επιλογή, όπως ήταν μια επιλογή για τον Τραμπ να μην χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που είχε στη διάθεσή του για να πιέσει τον Πούτιν.

Οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται, χωρίς αμφιβολία, σε κακή θέση, αλλά θα συνεχίσουν να πολεμούν γιατί πρέπει. Και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας και ανατολικής Ευρώπης αναγνωρίζουν ότι η άμυνα της Ουκρανίας είναι από πολλές απόψεις δική τους. Αυτές οι χώρες έχουν τα οικονομικά μέσα. Αυτό που τους λείπει είναι η βιομηχανική ικανότητα να καλύψουν το κενό που θα αφήσει πίσω η αναχώρηση των ΗΠΑ, καθώς και η συλλογική αίσθηση του επείγοντος να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να το διορθώσουν.

Απλώς κοιτάξτε τη νέα συμφωνία για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας ΗΒ-ΕΕ, η οποία συνέδεσε τα υποτιθέμενα ζωτικής σημασίας αμυντικά μέτρα με διαφωνίες για άσχετα ζητήματα όπως η κινητικότητα των νέων, που έληξε τόσο πολύ. Η Ουκρανία έβγαζε στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας περίπου 750 εκατομμυρίων δολαρίων ένα χρόνο πριν από τη ρωσική εισβολή το 2022. Φέτος έχει την ικανότητα, αν όχι τα κεφάλαια, να βγάλει περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης μιας παγκόσμιας βιομηχανίας drone.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι είπε ότι το 40% των όπλων που χρησιμοποιούνται στο μέτωπο παράγονται σήμερα στη χώρα του και αυτό το ποσοστό συνεχίζει να αυξάνεται. Ένα πρόγραμμα υπό τη Δανία για τη χρηματοδότηση της αχρησιμοποίητης ουκρανικής παραγωγικής ικανότητας υπάρχει ήδη και μπορεί να επεκταθεί. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι κατασκευαστές όπλων, εν τω μεταξύ, μπορούν να επικεντρωθούν στην κάλυψη των κρίσιμων κενών σε αεροσκάφη, πυραύλους, συστήματα αεράμυνας και πολλά άλλα που το Κίεβο δεν μπορεί να παράγει μόνο του. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά όχι ένα όνειρο. Εταιρείες όπως η Rheinmetall AG, η KNDS Group και η BAE Systems Plc έχουν ήδη ανοίξει γραφεία στην Ουκρανία, κατανοώντας τις ευκαιρίες για έρευνα και παραγωγή χαμηλού κόστους εκεί.

Η άμυνα της Ουκρανίας μπορεί και πρέπει να θεωρηθεί ως καταλύτης για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και όχι ως εμπόδιο. Χρειάζεται ένας αισιόδοξος να σκεφτεί ότι οι ηγέτες της ηπείρου θα κοιτάξουν πέρα ​​από τις τοπικές συζητήσεις για να συμβεί αυτό, αλλά όχι περισσότερο από το να πιστέψουν ότι οι Ουκρανοί θα ήταν σε θέση να νικήσουν την αρχική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο τον Φεβρουάριο του 2022. Δεν υπάρχει τίποτα αναπόφευκτο στο να επιτρέψουμε στη Ρωσία να υποτάξει την Ουκρανία. Ο Τραμπ είχε τους πόρους για να αυξήσει την οικονομική και στρατιωτική πίεση στον Πούτιν μέχρι να καθίσει για πραγματικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Απλώς επέλεξε να μην τα χρησιμοποιήσει. Τώρα είναι η σειρά της Ευρώπης να επιλέξει...



* Ο Marc Champion είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.