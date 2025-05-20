Ο πρώην πρωθυπουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Ογκουστέν Ματάτα Πόνιο, καταδικάστηκε σήμερα από το Συνταγματικό Δικαστήριο σε «δέκα χρόνια καταναγκαστικής εργασίας» για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος που προοριζόταν για τη δημιουργία αγροτικού επιχειρηματικού πάρκου.

Βουλευτής και πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Ηγεσία και Διακυβέρνηση για την Ανάπτυξη» (LGD), ο Ματάτα είχε διατελέσει πρωθυπουργός της ΛΔ Κονγκό από το 2012 έως το 2016, επί προεδρίας του Ζοζέφ Καμπιλά (2001-2019).

Ύστερα από σχεδόν τετραετή νομική μάχη, ο Ογκουστέν Ματάτα Πόνιο κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση 247 εκατ. δολαρίων, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Ντιουντονέ Καμουλετά.

Σε αυτήν τη δίκη, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου μαζί με τον Ντεογκρασίας Μουτόμπο, πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της ΛΔ Κονγκό, και τον Κρίστο Γκρόμπλερ, διευθυντή μιας νοτιοαφρικανικής εταιρείας.

Οι Μουτόμπο και Γκρόμπλερ καταδικάστηκαν σε «πέντε χρόνια καταναγκαστικής εργασίας» έκαστος, σύμφωνα με την ετυμηγορία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο διέταξε επίσης την «απέλαση» του νοτιοαφρικανού επιχειρηματία Γκρόμπλερ αφού εκτίσει την ποινή του.

Η υπόθεση χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2020, όταν η Γενική Επιθεώρηση Οικονομικών της ΛΔ Κονγκό αποκάλυψε πως 205 εκατ. δολάρια από τα συνολικά 285 εκατομμύρια που εκταμιεύτηκαν για το αγροτικό επιχειρηματικό πάρκο στο Μπουκάνγκα-Λονζό, ένα πιλοτικό έργο 250 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Κινσάσα, είχαν υπεξαιρεθεί.

Η πρώτη νομική μάχη για την υπόθεση υπεξαίρεσης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, το δικαστήριο έκρινε πως ήταν «αναρμόδιο» να δικάσει έναν πρώην πρωθυπουργό.

Τον Ιούνιο του 2022, όταν ο Ογκουστέν Ματάτα Πόνιο ήταν γερουσιαστής, το Ακυρωτικό Δικαστήριο ανέλαβε την υπόθεση και λίγες εβδομάδες αργότερα παρέπεμψε τον Ματάτα στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η «άδικη» καταδίκη του κ. Ματάτα αποδεικνύει πως πρόκειται για «πολιτική δίωξη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Λοράν Ονιεμπά, δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.