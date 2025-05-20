Λογαριασμός
Πειρατεία σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ανοικτά του λιμανιού Μπαντάρ-ε Τζέσκ του Ιράν

Το δεξαμενόπλοιο σημαίας Παναμά, μετέφερε φορτίο προερχόμενο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey

Δεξαμενόπλοιο σημαίας Παναμά, το οποίο μετέφερε φορτίο προερχόμενο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταλήφθηκε από πειρατές περίπου 51 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού Μπαντάρ-ε Τζέσκ του Ιράν, σύμφωνα με επείγουσα ενημέρωση από τη βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο εξέπεμψε επείγον σήμα για «πειρατεία».

