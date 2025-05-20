Δεξαμενόπλοιο σημαίας Παναμά, το οποίο μετέφερε φορτίο προερχόμενο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταλήφθηκε από πειρατές περίπου 51 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού Μπαντάρ-ε Τζέσκ του Ιράν, σύμφωνα με επείγουσα ενημέρωση από τη βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο εξέπεμψε επείγον σήμα για «πειρατεία».

Πηγή: skai.gr

