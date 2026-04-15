Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι διέταξε να μετατραπεί η περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι στον Λίβανο σε «ζώνη εξόντωσης» της Χεζμπολάχ, καθώς οι δυνάμεις συνεχίζουν τη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή.

«Έχω δώσει εντολή όλη η περιοχή του νότιου Λιβάνου έως τη γραμμή του Λιτάνι να μετατραπεί σε ζώνη εξόντωσης τρομοκρατών της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, κατά την επίσκεψή του σε μονάδες που επιχειρούν στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

