Συνεχίζει τον... «Ιερό Πόλεμο» ο Τραμπ: Νέα εικόνα ΑΙ στην αγκαλιά του Ιησού

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανάρτησε την Τετάρτη μια εικόνα που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και που τον απεικονίζει να αγκαλιάζεται με τον Ιησού, δύο ημέρες αφότου διέγραψε ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις επειδή φαινόταν να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Χριστό.

Η εικόνα, που αναδημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του στο Truth Social, δείχνει τον Τραμπ με κλειστά μάτια να ακουμπά μέτωπο με μέτωπο με τον Ιησού. Ο Τραμπ στέκεται πίσω από μικρόφωνο, ενώ στο φόντο διακρίνεται η αμερικανική σημαία. Η αρχική ανάρτηση έφερε τη λεζάντα: «Δεν ήμουν ποτέ πολύ θρησκευόμενος… αλλά μήπως με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται… ίσως ο Θεός να παίζει το “χαρτί Τραμπ”;»

Στην επαναδημοσίευση, ο Τραμπ πρόσθεσε ως σχόλιο: «Μπορεί να μην αρέσει στους τρελούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο!!!»

Ο Τραμπ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Πάπα Λέοντα, τον πρώτο Αμερικανό επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν.

Την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του, καλώντας σε ξεχωριστή ανάρτηση «κάποιον να ενημερώσει τον Πάπα Λέοντα» για τις δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν και τονίζοντας ότι «το να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο είναι απολύτως απαράδεκτο».

Την ίδια ημέρα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, δήλωσε ότι ο Πάπας έκανε λάθος όταν υποστήριξε πως οι πιστοί του Χριστού «ποτέ δεν στέκονται στο πλευρό όσων κρατούσαν κάποτε το ξίφος και σήμερα ρίχνουν βόμβες», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό ο Πάπας να είναι προσεκτικός όταν μιλά για θεολογικά ζητήματα».

Ο Πάπας Λέων απάντησε ότι «δεν φοβάται» την κυβέρνηση Τραμπ και θα συνεχίσει να εκφράζεται δημόσια. Σε ομιλία του τη Δευτέρα στο Αλγέρι, κατήγγειλε «νεοαποικιακές» δυνάμεις που, όπως είπε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες.

Οι χριστιανοί ψηφοφόροι αποτελούν βασικό πυλώνα της πολιτικής βάσης του Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι δεν εκκλησιάζεται τακτικά, εξασφάλισε μεγάλη στήριξη από χριστιανούς ψηφοφόρους στις εκλογές του 2024, συμπεριλαμβανομένων και των καθολικών.



Πηγή: skai.gr

