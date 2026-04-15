Κίνα: Πέταξε πάκους με δολάρια από το μπαλκόνι, μετά από καυγά με τον σύζυγό της

Περίπου 162,247 δολάρια «έκαναν φτερά» αφού κυριολεκτικά πέταξαν στον αέρα όταν γυναίκα στην Κίνα τα πέταξε πέταξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, έπειτα από- όπως φαίνεται- έναν καβγά με τον σύζυγό της.

Woman throws $162k in cash from Balcony after ‘fight with her husband.’ pic.twitter.com/walCRvzb31 April 15, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Στην περιοχή επικράτησε πανικός, καθώς κάτοικοι και περαστικοί έσπευσαν κάτω από την πολυόροφη πολυκατοικία για να μαζέψουν όσα χαρτονομίσματα μπορούσαν.

Σύμφωνα με τη Mail Online, οι διαχειριστές του κτιρίου επιβεβαίωσαν ότι τα χρήματα είναι γνήσια.

Μια άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι η γυναίκα βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, αφού έμαθε για σοβαρή ασθένεια οικογενειακού φίλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.