Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Δύο παιδιά, ηλικίας 5 και 6 ετών, μαθητές σε σχολείο του Λίβερπουλ όπου υπάρχουν κρούσματα λοίμωξης του πεπτικού συστήματος, έχουν χάσει τη ζωή τους, με την αιτία θανάτου πάντως ακόμα να μην έχει προσδιοριστεί.

Το δημοτικό σχολείο ειδικής αγωγής Millstead έχει καταγράψει έξαρση της λοίμωξης που ονομάζεται λαμβλίαση (ή γιαρδίαση), η οποία προκαλείται από παράσιτο που αποικίζει το λεπτό έντερο και έχει ως κύριο σύμπτωμα την οξεία διάρροια και τον πόνο στο στομάχι.

Ωστόσο θεωρείται ότι δεν συνιστά σοβαρή απειλή για περαιτέρω προβλήματα υγείας και αντιμετωπίζεται με αντιβίωση.

Ως εκ τούτου, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας Υγείας Ην. Βασιλείου δήλωσε ότι ο θάνατος των δύο παιδιών «είναι απίθανο να οφείλεται στο παράσιτο Giardia».

Η υπηρεσία είχε προβεί στο κλείσιμο του σχολείου για μία εβδομάδα για απολύμανση, ώστε να ελεγχθεί η εξάπλωση της λοίμωξης.

Συντετριμμένη δήλωσε εκ μέρους του διδακτικού προσωπικού και των γονέων η διευθύντρια του σχολείου.

