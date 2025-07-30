Γάζα: Ο Στάρμερ μιμείται τον Μακρόν

Η αίσθηση που μπορεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί, μετά την ανακοίνωση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, είναι ότι ούτε όσοι τάσσονται υπέρ είναι απόλυτα ευχαριστημένοι και βέβαια όσοι τάσσονται κατά έχουν ήδη αντιδράσει εντόνως.

«Επιβράβευση της Χαμάς»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απάντησε άμεσα με προειδοποιήσεις. «Ένα τζιχαντιστικό κράτος στα σύνορα του Ισραήλ ΣΗΜΕΡΑ θα απειλήσει τη Βρετανία ΑΥΡΙΟ». Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι «δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο» στην προχθεσινή συνάντηση με τον Στάρμερ, προσθέτοντας ότι «κάποιος θα μπορούσε να πει… ότι επιβραβεύετε τη Χαμάς, αν κάνετε κάτι τέτοιο. Και δεν πιστεύω ότι πρέπει να επιβραβευθούν».



Στο εσωτερικό τώρα, Συντηρητικό Κόμμα και Reform UK έκαναν λόγο, και εκείνοι, για επιβράβευση της Χαμάς, με την ηγέτιδα των Τόρις, Κέιμι Μπέιντενοκ, να σχολιάζει πως είναι μια «πολιτική τοποθέτηση στα χειρότερά της».

Προϋποθέσεις Στάρμερ

Η ανακοίνωση για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ήρθε μετά από τη σύγκληση έκτακτου υπουργικού συμβουλίου, χθες Τρίτη. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ, επανειλημμένως στις τελευταίες δηλώσεις του, έχει επισημάνει την «αποκρουστική» κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, αλλά και την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται η περιοχή.



Οι λόγοι όμως που οδήγησαν τον Στάρμερ σε αυτή την ανακοίνωση είναι πολλοί. Πρώτον η κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, δεύτερον ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί μόνιμη θέση του Εργατικού Κόμματος και τρίτον το γεγονός ότι ασκήθηκε σοβαρή πίεση στον πρωθυπουργό με ενυπόγραφη επιστολή 255 βουλευτών -εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς ήταν του δικού του κόμματος- για άμεση αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.



Παρά τα γεγονότα, η ανακοίνωση μιας τέτοιας κίνησης από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έρχεται με απλούς όρους. Έτσι λοιπόν, η αναγνώριση που προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο δεν θα πραγματοποιηθεί, αν το Ισραήλ πετύχει κατάπαυση του πυρός, καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξουν προσαρτήσεις στη Δυτική Όχθη και δεσμευτεί για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία που θα καταλήγει στη λύση των δύο κρατών.



Από την πλευρά της Χαμάς τώρα, η βρετανική κυβέρνηση απαιτεί την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, την υπογραφή της κατάπαυσης του πυρός, τον αφοπλισμό της οργάνωσης και την αποδοχή ότι δεν θα έχουν κανένα ρόλο στην κυβέρνηση της Γάζας.



Ήδη εγείρονται ερωτήματα για το πόσο ρεαλιστικές είναι οι συνθήκες, καθώς και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν πρόθυμες να συνεργαστούν.

Κάλεσμα για ακόμα σκληρότερα μέτρα

Για αυτό, ακόμα και όσοι «ανακουφίστηκαν» από την ανακοίνωση, όπως η βουλευτής των Εργατικών Σάρα Τσάμπιον, πρόσθεσε ότι «την προβληματίζει πως η αναγνώριση εξαρτάται από τις κινήσεις του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο κατακτητής και η αναγνώριση έχει να κάνει με την αυτοκυριαρχία του παλαιστινιακού λαού. Αυτά τα δύο πρέπει να διαχωριστούν».



Ενώ και ο ηγέτης των Φιλελευθέρων, σερ Έντ Ντέιβι, αν και χαιρέτησε την ανακοίνωση, προέτρεψε τον πρωθυπουργό να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση προς το Ισραήλ με «πλήρη παύση της πώλησης όπλων προς τη χώρα, αλλά και την επιβολή κυρώσεων κατά του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου».



Κάτι παρόμοιο υποστήριξαν και 31 ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες και διανοούμενοι Ισραηλινοί, οι οποίοι κατηγορούν το Τελ Αβίβ για «βίαιη εκστρατεία» σχετικά με την ανθρωπιστική εξαθλίωση που βιώνουν οι άνθρωποι στη Γάζα και καλούν τη διεθνή κοινότητα να επιβάλει «κυρώσεις που θα παραλύσουν» το κράτος του Ισραήλ.

Πηγή: Deutsche Welle

