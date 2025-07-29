Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, προσωπικότητα της ισραηλινής ακροδεξιάς, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ πρέπει να επιστρέψει στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια συνεδρίου για την 20ή επέτειο της μονομερούς αποχώρησης από το παλαιστινιακό έδαφος.

"Η Γάζα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ισραήλ, πώς να προχωρήσουμε σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο; Πρέπει ακόμα να το σκεφτούμε, ειδικά αν θέλουμε να πετύχουμε", δήλωσε ο Σμότριτς, επικεφαλής του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός.

Ο υπουργός, ο οποίος είχε απειλήσει με παραίτηση εάν το Ισραήλ θα επέτρεπε εκ νέου την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, προσπάθησε να δικαιολογήσει τη θέση του την επομένη της επανέναρξης της άφιξης της βοήθειας.

"Αν παρόλα αυτά είμαι ακόμη στην κυβέρνηση, αυτό είναι προφανώς γιατί έχω βάσιμους λόγους να πιστεύω ότι θα γίνουν θετικά πράγματα", δήλωσε ο Σμότριχ.

Αναφερόμενος στην αποχώρηση το 2005 κατά τη διάρκεια της οποίας το Ισραήλ απομάκρυνε περισσότερους από 8.000 εποίκους όπως και στρατιώτες, ο υπουργός διερωτήθηκε μιλώντας δυνατά: "Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από 20 χρόνια ότι η Γάζα θα ήταν όπως είναι σήμερα;" πριν υποδηλώσει ότι πλέον οι συνθήκες πληρούνται για επιστροφή και εγκατάσταση εκεί.

Αρκετές ακροδεξιές ομάδες που κινητοποιούνται υπέρ της επιστροφής στο παλαιστινιακό έδαφος οργανώνουν πορεία το απόγευμα της Τετάρτης προς τη Γάζα, με σύνθημα "20 χρόνια μετά, επιστρέφουμε στη Λωρίδα της Γάζας".

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο ισραηλινό κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, παρουσιάστηκε ένα σχέδιο ανοικοδόμησης των εβραϊκών οικισμών ενώπιον βουλευτών και υπουργών.

"Είναι δυνατό και ρεαλιστικό. Είμαι απόλυτα αισιόδοξος. Να κατακτήσουμε τη Γάζα και να την κατοικήσουμε ως αναπόσπαστο μέρος του Κράτους του Ισραήλ και της Γης του Ισραήλ", δήλωσε τότε ο Σμότριτς.

"Αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουν οι τρομοκράτες, και εάν θέλει ο Θεός, το συντομότερο δυνατό", πρόσθεσε και ο υπουργός Ανάπτυξης της Νεγκέβ και της Γαλιλαίας, Γιτζάκ Βάσερλαουφ, του κόμματος Εβραϊκή Δύναμη.

Η Χαμάς αντέδρασε στις δηλώσεις του Σμότριτς κάνοντας λόγο για "ξεκάθαρη απειλή συνέχισης της γενοκτονίας και του αναγκαστικού εκτοπισμού του λαού μας".

Πηγή: skai.gr

