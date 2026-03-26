Απόψε στις 22.50, ο ΣΚΑΪ θα μεταδώσει το επίκαιρο ντοκιμαντέρ «Ισραήλ VS Ιράν: Αλλάζοντας τον χάρτη», που αποτελεί μια βαθιά και πολυεπίπεδη ανάλυση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν - μια αντιπαράθεση που δεν εκτυλίσσεται μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στη σκιά της διπλωματίας, των μυστικών επιχειρήσεων και της παγκόσμιας στρατηγικής.

Σε μια εποχή όπου οι διεθνείς ισορροπίες μεταβάλλονται με καταιγιστικούς ρυθμούς, το αμερικανικό δίκτυο PBS και η πολυβραβευμένη εκπομπή FRONTLINE προσφέρουν μια καθηλωτική ματιά σε μία από τις πιο εκρηκτικές πολεμικές συγκρούσεις της σύγχρονης εποχής.

Οι έμπειροι ανταποκριτές και κινηματογραφιστές James Jacoby και Anya Bourg φωτίζουν το παρασκήνιο του πολέμου, αποκαλύπτοντας μυστικές επιχειρήσεις, διπλωματικά παιχνίδια ισχύος και στρατηγικές αποφάσεις που ξαναγράφουν την ιστορία ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

Μέσα από συνεντεύξεις με αξιωματούχους, αναλυτές και αυτόπτες μάρτυρες, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τη μακρόχρονη στρατηγική του Ισραήλ να περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να αντιμετωπίσει την επιρροή του στην περιοχή. Παράλληλα, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών τόσο στη διπλωματία όσο και στις στρατιωτικές εξελίξεις και φωτίζει τις επιπτώσεις των αποφάσεων των παγκόσμιων ηγετών στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

«Ισραήλ VS Ιράν: Αλλάζοντας τον χάρτη»: ένα επίκαιρο ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει πώς διαμορφώνεται σε real time το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής. Απόψε, Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 22.50, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.