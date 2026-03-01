Έξι νεκροί, και 20 τραυματίες, είναι ο απολογισμός χτυπήματος ιρανικού πυραύλου στην ισραηλινή πόλη Μπέιτ Σεμές το μεσημέρι της Κυριακής.

Magen David Adom says its medics are treating several injuries following an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh.



Among the injuries is a girl in serious condition, MDA says. https://t.co/nCbhWohNYB pic.twitter.com/2NjiS5QR1k March 1, 2026

Η υπηρεσία Magen David Adom (το ισραηλινό ΕΣΥ) αναφέρει ότι οι γιατροί της περιθάλπουν και «αρκετούς τραυματίες» μετά από το χτύπημα.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα κορίτσι σε σοβαρή κατάσταση, αναφέρει η MDA.

Το Μπέιτ Σεμές είναι ισραηλινή πόλη περίπου 30 χλμ δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Νωρίτερα, είχαν αναφερθεί δύο Ισραηλινοί νεκροί από ιρανικό πλήγμα.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι από τα ιρανικά πλήγματα έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένας άνθρωπος στο Κουβέιτ.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις ραγδαίες εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.