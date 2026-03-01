ntv: Μήπως οι βόμβες του Τραμπ ανάβουν το φυτίλι;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ntv επισημαίνει την ειρωνεία και την αβεβαιότητα γύρω από την επίθεση στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας τη Μέση Ανατολή ως «μυρμηγκοφωλιά» με αβέβαιο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να είχε επιτεθεί στο Ιράν νωρίτερα, αλλά το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ήταν απασχολημένο με άλλες επιχειρήσεις μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, όπως η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Στις 13 Ιανουαρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν» προς τους διαδηλωτές που συντρίβονταν από το καθεστώς στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, χωρίς να προσδιορίσει άμεσους λόγους για τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντας στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή, ενώ ο ίδιος και ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχουν επιλέξει τον ανοιχτό πόλεμο.

Στην ειρωνεία που κρύβεται πίσω από την επίθεση στο Ιράν και στην αβεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα στη «μυρμηγκοφωλιά» της Μέσης Ανατολής αναφέρεται το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.Σε ανάλυσή του το ειδησεογραφικό δίκτυο ntv εκτιμά ότι «αν ήταν δυνατόν, ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα είχε επιτεθεί στο Ιράν νωρίτερα. Αλλά χρειάστηκε χρόνος. Μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ήταν απασχολημένο στην Καραϊβική προετοιμάζοντας και πραγματοποιώντας την απαγωγή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο». «Η βοήθεια είναι καθ' οδόν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις 13 Ιανουαρίου, απευθυνόμενος στους διαδηλωτές στην Ισλαμική Δημοκρατία, οι οποίοι συντρίβονταν βίαια από το καθεστώς.



Και το σχόλιο συνεχίζει: «Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ούτε έναν άμεσο λόγο για τις κοινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον του σημαντικότερου εχθρού του Ισραήλ. «Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποσταθεροποιήσουν ποτέ ξανά την περιοχή». Αυτός είναι ο αόριστος στόχος του Τραμπ. Το ερώτημα ήταν, και εξακολουθεί να παραμένει, πώς να σβήσει η φωτιά χωρίς να μεταφερθεί η σπίθα στην υπόλοιπη περιοχή. Ο Τραμπ και ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχουν επιλέξει τον ανοιχτό πόλεμο.

Πηγή: Deutsche Welle

Η μεγαλύτερη εξέγερση από το 1979Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ αρπάζει την ευκαιρία: Όσο ο Τραμπ παραμένει σταθερά στο πλευρό του, η χώρα, υπό την ηγεσία του Νετανιάχου, προσπαθεί να απαλλαγεί από τους εχθρούς της. Στη Γάζα, στον Λίβανο και τώρα στο Ιράν. Τον περασμένο Ιούνιο, κατόπιν αιτήματος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν σκόπιμα πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία και ο Τραμπ διακήρυξε την «ολοκληρωτική καταστροφή» τους, η οποία θα εμπόδιζε το Ιράν να αναπτύξει πυρηνική βόμβα. Αυτός είναι ο απόλυτος φόβος των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, αλλά και της Ευρώπης: Η συνδυασμένη απειλή βομβών και πυραύλων, που θα μπορούσαν να κρατήσουν τη Δύση όμηρο πυρηνικών όπλων.Η ειρωνεία της υπόθεσηςΤο ntv κάνει όμως και ιστορικές αναφορές: «Οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία οι ίδιες κατέστρεψαν τη μόνη δημοκρατία του Ιράν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσω ενός αναγκαστικού πραξικοπήματος. Ο Σάχης, τον οποίο υποστήριξαν, προκάλεσε την Ισλαμική Επανάσταση με τις φιλικές προς τις ελίτ πολιτικές του. Αυτή είναι η πρώτη ειρωνεία της μοίρας. Η δεύτερη: Ο Τραμπ έσπασε μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, την οποία ο προκάτοχός του, ο Μπαράκ Ομπάμα, είχε διαπραγματευτεί με ευρωπαϊκή υποστήριξη κατά την πρώτη του θητεία. Η συμφωνία έθεσε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν υπό διεθνή εποπτεία από την IAEA. Η παραβίαση της συμφωνίας επέτρεψε την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη. Η τρίτη ειρωνεία της μοίρας είναι ότι ο Τραμπ είναι αντίπαλος διπλωματικών οργανισμών και εργαλείων όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) - θεσμών που αποσκοπούν στην πρόληψη πολέμων, πολέμων σαν αυτόν που διεξάγει τώρα ο Τραμπ».Σϋμφωνα με τον γερμανικό ιστότοπο, ως υπέρμαχος της κυριαρχίας της ισχύος ο Τραμπ είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να επιλύσει τις συγκρούσεις καλύτερα μόνος του από ό,τι θα μπορούσε περιορισμένος από τα δεσμά των διεθνών οργανισμών. Θεωρεί ότι αυτός και ο στενός του κύκλος επωφελούνται από αυτό και ότι μπορεί να προωθήσει τον εαυτό του ως «πρόεδρο της ειρήνης». Αυτή είναι επίσης η λογική πίσω από το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, όπου διόρισε τον εαυτό του ως παντοδύναμο πρόεδρό του ισόβια, το οποίο, σύμφωνα με το όραμά του, υποτίθεται ότι λειτουργεί παράλληλα με τα Ηνωμένα Έθνη. «Πόλεμος μέσω της ισχύος», λέει επανειλημμένα ο Τραμπ. «Ο πόλεμος είναι ειρήνη», είναι τώρα το μάντρα για το Ιράν και την περιοχή.Οι αποτυχημένες εκστρατείεςΚατά πάσα πιθανότητα, δεν θα υπάρξει εισβολή και επακόλουθη κατοχή του Ιράν, όπως στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Και οι δύο εκστρατείες των ΗΠΑ απέτυχαν με τον δικό τους τρόπο παρά την στρατιωτική τους επιτυχία. Οι επιθέσεις σε όλο το Ιράν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις και άλλους στρατηγικούς στόχους αναμένεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμη. Ο Τραμπ κάλεσε τον ιρανικό λαό να αναζητήσει ασφάλεια, να υπομείνει τις επιθέσεις και στη συνέχεια να ανατρέψει την θεοκρατική-αυταρχική κυβέρνηση για την ελευθερία του.Ο αρχηγός του κράτους, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των επιθέσεων. Σύμφωνα με το Ισραήλ, εξοντώθηκαν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, μιας βασικής προσωπικότητας στην καταστολή της χώρας, καθώς και του υπουργού Άμυνας. Φαίνεται ότι με την επιχείρηση «Επική Οργή», ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν πάρει το μεγαλύτερο δυνατό ραβδί για να ανακατέψουν σκόπιμα τη μυρμηγκοφωλιά της Μέσης Ανατολής. Έχουν ήδη ρίξει μερικούς από τους βασιλιάδες. Ποιος θα πάρει τη θέση τους και τι θα συμβεί μέχρι τότε; Προς το παρόν, τουλάχιστον, ο Τραμπ δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτό, είναι η εκτίμηση του γερμανικού Μέσου.Πηγή: ntv.de

