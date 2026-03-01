Κατς: Οι επιθέσεις κατά του Ιράν «θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί»

Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς διεμήνυσε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν «θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί» και δεν θα σταματήσουν «πριν επιτευχθούν οι στόχοι».

Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της σύγκρουσης με τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, τον ανώτατο διοικητή του στρατού και άλλους αξιωματούχους της άμυνας, ο Κατς δήλωσε ότι ότι η δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ «είναι ένα σημείο καμπής».

«Όλοι ελπίζουμε ότι η δραστηριότητα αυτή θα οδηγήσει επίσης στο αποτέλεσμα που θέλουμε, ότι ο ιρανικός λαός θα είναι σε θέση να απομακρύνει αυτό το καθεστώς για τον εαυτό του, για εμάς και για ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε, σύμφωνα με σχόλια που παρείχε το γραφείο του.

