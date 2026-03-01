Με νέα χτυπήματα εντός της ημέρας απειλεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, με ανάρτησή του στο X στη σκιά της νέας επίθεσης των IDF στην Τεχεράνη.

«Χθες το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και προκάλεσαν ζημιές. Σήμερα θα τους χτυπήσουμε με μια ισχύ που δεν έχουν βιώσει ποτέ ξανά».

YESTERDAY IRAN FIRED MISSILES AT THE UNITED STATES AND ISRAEL, AND THEY DID HURT. TODAY WE WILL HIT THEM WITH A FORCE THAT THEY HAVE NEVER EXPERIENCED BEFORE. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 1, 2026

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν προπαγανδιστικό βίντεο που ανακοινώνει σχέδια για βομβαρδισμό αμερικανικών βάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής χρησιμοποιώντας αεροσκάφη F-4 Phantom.

#Breaking: The #Iranian Air Force has released this video and falsely claimed that its F-4E Phantom IIs are preparing to carry out airstrikes against U.S. military bases in the Middle East.



However, the truth is that yesterday afternoon, according to my sources in the Iranian… pic.twitter.com/QiHZPeaXZp — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 1, 2026

Το Ιράν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί παλαιά αεροσκάφη F-4 Phantom II αμερικανικής κατασκευής που αποκτήθηκαν πριν από το 1979, με περίπου 60 αεροσκάφη να πιστεύεται ότι παραμένουν σε υπηρεσία.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ Fattah-2 για πρώτη φορά στις επιθέσεις του σε αμερικανικές βάσεις.

