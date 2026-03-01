Λογαριασμός
Λαριτζανί: «Σήμερα θα χτυπήσουμε με ισχύ που δεν έχουν βιώσει ποτέ ξανά» - Προπαγανδιστικό βίντεο

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ Fattah-2 για πρώτη φορά στις επιθέσεις του σε αμερικανικές βάσεις

Ιράν

Με νέα χτυπήματα εντός της ημέρας απειλεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, με ανάρτησή του στο X στη σκιά της νέας επίθεσης των IDF στην Τεχεράνη.

«Χθες το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και προκάλεσαν ζημιές. Σήμερα θα τους χτυπήσουμε με μια ισχύ που δεν έχουν βιώσει ποτέ ξανά».

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν προπαγανδιστικό βίντεο που ανακοινώνει σχέδια για βομβαρδισμό αμερικανικών βάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής χρησιμοποιώντας αεροσκάφη F-4 Phantom.

Το Ιράν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί παλαιά αεροσκάφη F-4 Phantom II αμερικανικής κατασκευής που αποκτήθηκαν πριν από το 1979, με περίπου 60 αεροσκάφη να πιστεύεται ότι παραμένουν σε υπηρεσία.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ Fattah-2 για πρώτη φορά στις επιθέσεις του σε αμερικανικές βάσεις. 

