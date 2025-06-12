Η Κνέσετ, η ισραηλινή Βουλή, απέρριψε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με βραχεία πλειοψηφία, σχέδιο νόμου της αντιπολίτευσης που προέβλεπε τη διάλυση του σώματος, που θα οδηγούσε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Συνολικά, 60 μέλη από τα 120 της Κνέσετ ψήφισαν κατά και 53 υπέρ στην πρώτη ανάγνωση.

Η αντιπολίτευση κατέθεσε την πρόταση προσπαθώντας να αξιοποιήσει τον διχασμό της συμπολίτευσης για το ζήτημα της στρατολογίας των υπερορθόδοξων Εβραίων, που προκαλεί δυσαρέσκεια σε κόμματα που τους εκπροσωπούν, συμμάχους του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

