«Fatherland»: Δείτε το trailer της νέας ταινίας του Πάβελ Παβλικόφσκι

Η Mubi αποκάλυψε το επίσημο τρέιλερ και την αφίσα της ταινίας «Fatherland» σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Το ιστορικό δράμα ήταν ανάμεσα στους τίτλους που ξεχώρισαν στο φετινό φεστιβάλ, αποσπώντας πλήθος εγκωμιαστικών σχολίων από τους κριτικούς και το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Eίναι γυρισμένο σε ασπρόμαυρο φόντο, όπως ακριβώς και τα δύο προηγούμενα βραβευμένα έργα του Παβλικόφσκι, «Ida» και «Ψυχρός Πόλεμος», που επίσης εμβαθύνουν στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τα επακόλουθά τους.

Το «Fatherland» επικεντρώνεται στη σχέση ανάμεσα στον βραβευμένο με Νόμπελ συγγραφέα Thomas Mann, τον οποίο υποδύεται ο Χανς Ζίχλερ και την κόρη του Erika (Σάντρα Χίλερ). Οι δυο τους ξεκινούν ένα οδικό ταξίδι μέσα από τα ερείπια της μεταπολεμικής Γερμανίας, διασχίζοντας με μια μαύρη Buick τη χώρα, από τη δυτική Φρανκφούρτη μέχρι τη σοβιετική Βαϊμάρη.

Το καστ συμπληρώνουν οι August Diehl, Devid Striesow, Anna Madeley, David Menkin, Joachim Meyerhoff, Enno Trebs και Theo Trebs.

Ο Παβλικόφσκι ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τους δημιουργικούς συνεργάτες των προηγούμενων ταινιών του, μεταξύ των οποίων με τον διευθυντή φωτογραφίας Λούκας Ζαλ και τον μοντέρ Πιοτρ Βούιτσικ, ενώ τη μουσική ανέλαβε ο Μάρτσιν Μαρσέτσκι.

Με διάρκεια μόλις 82 λεπτών, το «Fatherland» ήταν η μικρότερη σε διάρκεια ταινία του φετινού διαγωνιστικού προγράμματος των Καννών, σύμφωνα με το Variety.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Mario Gianani και Lorenzo Mieli για την Our Films, Ewa Puszczynska μέσω της Extreme Emotions, Jeanne Tremsal και Edward Berger για την Nine Hours, Dimitri Rassam για λογαριασμό της Chapter 2 και Lorenzo Gangarossa για την Circle One. Το «Fatherland» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες το φθινόπωρο.

