Πυρκαγιές στον Καναδά: Ο πύρινος κλοιός πλησιάζει στο Βανκούβερ

Οι δασικές πυρκαγιές δεν σταματούν να εξαπλώνονται και να ενισχύονται στον Καναδά, απειλούν πλέον κοινότητες όχι πολύ μακριά από το Βανκούβερ (δυτικά), με τις αρχές να προειδοποιούν πως μεγεθύνεται ο κίνδυνος η κατάσταση να χειροτερέψει ακόμα περισσότερο τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες.

Η χώρα ήδη ζει πρόωρη περίοδο πυρκαγιών, με δεκάδες μέτωπα που η πυροσβεστική χαρακτηρίζει «τερατωδών» διαστάσεων. Οι φλόγες καταβροχθίζουν δασικές εκτάσεις με ρυθμό άνευ προηγουμένου, με μοναδική πιθανή εξαίρεση το 2023, τη χρονιά των χειρότερων πυρκαγιών στην ιστορία της χώρας. Ήδη μετατράπηκαν σε αποκαΐδια 35 εκατομμύρια στρέμματα — έκταση ίση με αυτή όλου του Βελγίου.

«Είναι αρκετά τρομακτικό», σχολιάζει ο Μαξ Ουίτενμπεργκ, που ζει στην πόλη Σκουάμις, κάπου 65 χιλιόμετρα βόρεια του Βανκούβερ, μεγαλούπολης τριών και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων. «Είμαι σοκαρισμένος που (η φωτιά) βρίσκεται τόσο κοντά».

Στο δάσος που περιβάλλει την κοινότητα ο καπνός είναι πυκνός, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Προχθές Τρίτη το βράδυ, κάτοικοι βγήκαν έξω ανήσυχοι με το βλέμμα στραμμένο στο μέτωπο: οι φλόγες ήταν ορατές.

Σε οροφές σπιτιών, κάποιοι εγκατέστησαν λάστιχα ή συστήματα ποτίσματος για να βρέχουν τους τοίχους.

Η πυρκαγιά, εκτός ελέγχου, μεγεθύνθηκε με ταχύτητα μέσα σε ώρες, φθάνοντας τα 200 στρέμματα και απειλώντας πλέον την πόλη Σκουάμις και τους 25.000 κατοίκους της. Οι αρχές στην περιοχή κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προειδοποίησαν κατοίκους να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα «μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα».

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, είναι ανησυχητικό», λέει ο Λουκ Πρόκτερ. Ο νεαρός, 19 ετών, ετοίμασε ήδη σάκο και βοήθησε τον πατέρα του να «τοποθετήσει το ρυμουλκό στο τζιπ, για την περίπτωση που χρειαστεί να φύγουμε» εσπευσμένα.

Για τον Μαρκ-Αντρέ Παριζιάν, ερευνητή της υπηρεσίας δασών του Καναδά, η κατάσταση γίνεται ολοένα πιο «ανησυχητική». «Βλέπουμε ολοένα περισσότερο φωτιές σε περιοχές όπου δεν εκδηλώνονταν στο παρελθόν», εξηγεί στο AFP.

Κάπου 225 μέτωπα είναι ενεργά στο κεντρικό και στο δυτικό τμήμα της γιγαντιαίας χώρας της βόρειας Αμερικής. Πάνω από 30.000 κάτοικοι έχουν ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Κι η κατάσταση υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμα χειρότερη τους επόμενους τρεις μήνες, τονίζουν οι αρχές, με φόντο την συνεχιζόμενη ξηρασία και τις θερμοκρασίες, υψηλότερες του φυσιολογικού για την εποχή.

Οι εκτάσεις που κάηκαν στα τέλη Μαΐου «είναι τριπλάσιες του μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας για αυτή την περίοδο της χρονιάς», τόνισε ο Μπιλ Μέριφιλντ, ερευνητής του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η ένταση των πυρκαγιών θυμίζει πλέον σε αρκετούς το καλοκαίρι του 2023, που είχε χαρακτηριστεί αποκαλυπτικό, καθώς κάηκαν 180 εκατομμύρια στρέμματα, κατά επικαιροποιημένα δεδομένα του διυπηρεσιακού κέντρου αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών στον Καναδά (CIFFC).

Ο Καναδάς, χώρα που θερμαίνεται δυο φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο0 πλανήτη, βρίσκεται αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με ολοένα περισσότερα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Η αύξηση των θερμοκρασιών εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής σημαίνουν λιγότερο χιόνι, χειμώνες βραχύτερους και ηπιότερους, και –το κυριότερο– θερινές συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές, εξηγούν ειδικοί.

Στη Σασκάτσουαν (κεντρικά), που έζησε τη χειρότερη έναρξη της περιόδου των δασικών πυρκαγιών εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα τέλη Μαΐου, οι τελευταίες δυο εβδομάδες ήταν «πολύ σκληρές», αναγνώρισε χθες ο Σκοτ Μόου, ο πρωθυπουργός της επαρχιακής κυβέρνησης.

Πάντως, παρότι οι πυροσβέστες «συνεχίζουν τη μάχη με πυρκαγιές στον βορρά», περίπου «οι μισοί από τους κατοίκους» που χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις κοινότητες τους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες — συχνά ξεσπούν από ατυχήματα, καθώς το ξηρό περιβάλλον ευνοεί την εκδήλωση και την εξάπλωσή τους.

