Η Άντι ΜακΝτάουελ και ο Κέβιν Μπέικον στο καστ του «Beach Read»

Δύο μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, η Άντι ΜακΝτάουελ (Andie MacDowell) και ο Κέβιν Μπέικον (Kevin Bacon), εντάχθηκαν στο καστ της επερχόμενης ταινίας «Beach Read» από την 20th Century Studios. Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μπεστ σέλερ των New York Times, που φέρει την υπογραφή της Έμιλι Χένρι.

Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί θα πλαισιώσουν το ήδη ανακοινωμένο πρωταγωνιστικό δίδυμο, το οποίο αποτελούν η Φίμπι Ντάινεβορ και ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ.

Το «Beach Read», το οποίο κυκλοφόρησε το 2020 γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία, είναι μια ανατρεπτική ρομαντική κομεντί που εξερευνά τη δύναμη της γραφής και της αγάπης μέσα από την ιστορία δύο συγγραφέων. Ακολουθεί την January Andrews, μια επιτυχημένη δημιουργό αισθηματικών μυθιστορημάτων, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με το πένθος, την ξαφνική αποκάλυψη καλά κρυμμένων οικογενειακών μυστικών και την έλλειψη έμπνευσης. Με σκοπό να πουλήσει το παραθαλάσσιο σπίτι του πατέρα της στο Μίσιγκαν αποφασίζει να περάσει εκεί το καλοκαίρι της. Σύντομα θα συναντήσει τον Gus Everett, έναν επιτυχημένο συγγραφέα που κατά τα φοιτητικά τους χρόνια αποτελούσε το αντίπαλο δέος της. Καθώς και οι δύο βρίσκονται σε δημιουργικό αδιέξοδο, αποφασίζουν να βάλουν ένα πρωτότυπο στοίχημα».

Η Yulin Kuang, η οποία συνυπόγραψε το σενάριο της κωμωδίας «People We Meet on Vacation» του Netflix, θα αναλάβει το σκηνοθετικό τιμόνι έχοντας κάνει παράλληλα τη διασκευή. Στην παραγωγή θα είναι ο Νιλ Χ. Μόριτζ μέσω της Original Films με την Καρίνα Ραχάρτζα στην εκτελεστική παραγωγή. Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα.

