Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την πεποίθησή του ότι παρά τις αντιρρήσεις της Σλοβακίας, οι 27 κυβερνήσεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υιοθετήσουν το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Είμαι ευγνώμων που η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για ένα 18ο πακέτο κυρώσεων. Εάν όλα πάνε σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εγκριθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ο κ. Μερτς, έπειτα από συνάντηση που είχε με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν και πρόσθεσε ότι αντίστοιχη προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη και στις ΗΠΑ. Η κυρία Φρέντρικσεν από την πλευρά της ζήτησε σκληρή στάση εναντίον της Ρωσίας και ανέφερε ότι εδώ και καιρό καταβάλλονται προσπάθειες διαπραγμάτευσης με την Μόσχα χωρίς αποτέλεσμα. Αναφερόμενος στην στάση της Σλοβακίας, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι της ΕΕ θα διαπραγματευτούν το πακέτο κυρώσεων την επόμενη εβδομάδα. «Μπορεί να χρειαστεί να το συζητήσουμε εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ίσως όμως υπάρξει συμφωνία νωρίτερα, ήδη την επόμενη εβδομάδα», σημείωσε.

Ερωτώμενος σχετικά με την επιστολή στελεχών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) με την οποία ζητούν αναθεώρηση της πολιτικής ασφαλείας στην κατεύθυνση του «περισσότερη διπλωματία και λιγότεροι εξοπλισμοί», ο καγκελάριος διαβεβαίωσε ότι βασίζεται στην ενότητα του κυβερνητικού συνασπισμού και στην κοινή αξιολόγηση των κομμάτων που τον απαρτίζουν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η Ρωσία αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της συμμαχίας. Αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», επέμεινε ο κ. Μερτς.

Πηγή: skai.gr

