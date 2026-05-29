Κέρκυρα: Άγρια επίθεση από συμμαθητές του δέχτηκε στο σχολείο 12χρονος

Άγρια επίθεση από συμμαθητές του δέχτηκε ένας 12χρονος μαθητής, εντός του σχολείου με αποτέλεσμα να μεταφερθεί τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της υγείας του και όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, αναμένεται να πάρει σήμερα εξιτήριο.

Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί σχετικά η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ).



Πηγή: skai.gr

