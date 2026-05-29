Σε φάση ύφεσης βρίσκεται η πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του νοσοκομείου Αττικόν, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα λειτουργίας.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ, καταγράφηκε «μια μικρή έξαρση κρουσμάτων», η οποία ωστόσο έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά μετά τη λήψη μέτρων. «Τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες είχαμε μόλις πέντε νέα κρούσματα σε τρεις ημέρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνολικά, εκτιμάται ότι υπήρξαν περίπου 50 έως 55 πραγματικά κρούσματα, ενώ εξετάστηκαν δειγματοληπτικά περίπου 20 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 12 βρέθηκαν θετικές. «Δεν είναι λίγα, αλλά η επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για τα ίδια περιστατικά, στον ίδιο χώρο και χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη σοβαρότητα της νόσου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ήπια μορφή γαστρεντερίτιδας. «Κανείς ασθενής δεν κινδύνευσε», τόνισε, προσθέτοντας ότι τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως μία έως δύο ημέρες.

Αναφερόμενος στη μετάδοση, εξήγησε ότι ο ιός διασπείρεται εύκολα, ιδίως σε χώρους όπως νοσοκομεία, χωρίς να είναι πάντα εφικτός ο εντοπισμός της αρχικής πηγής. «Μπορεί να μεταφερθεί με πολύ απλούς τρόπους, από καθημερινές επαφές», σημείωσε.

Όπως διευκρίνισε, η έξαρση συνδέεται με αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα την τρέχουσα περίοδο. «Κάποιος το έφερε μέσα, είτε εργαζόμενος είτε ασθενής ή συνοδός», ανέφερε.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες που πρόκειται να επισκεφθούν το νοσοκομείο Αττικόν.

Η σημερινή (29/5) ανακοίνωση του «Αττικόν»

«Σήμερα, 29/05/2026, η Ομάδα Παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, μετά από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εξέλιξης των περιστατικών γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Νοσοκομείο, διαπιστώνει ότι η συρροή κρουσμάτων βρίσκεται σε σαφή ύφεση.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 25/05 έως 28/05 καταγράφηκαν, μετά την εφαρμογή της δέσμης μέτρων που εισηγήθηκε και επέβλεψε η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, συνολικά πέντε νέα κρούσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς, εκ των οποίων το ένα αφορούσε ασθενή που εισήχθη κατά την εφημερία της 26ης/05. Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί.

Το Νοσοκομείο συνεχίζει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τις 26/05 και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης μέσω καθημερινής επιδημιολογικής επιτήρησης.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, καθίσταται εκ νέου σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς, συνοδούς ή εργαζομένους και ότι η λειτουργία του Νοσοκομείου συνεχίζεται απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

