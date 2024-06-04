Το Ισραήλ θρηνεί σήμερα τους θανάτους άλλων τεσσάρων ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που μεγεθύνονται οι αμφιβολίες για τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, που παρουσιάστηκε στον Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την περασμένη Παρασκευή.

Στον πολιορκημένο κι ερειπωμένο παλαιστινιακό θύλακο οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονταν τις πρώτες πρωινές ώρες της 242ης ημέρας αυτού του πολέμου, κυρίως στην αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά), όπου νοσοκομειακές πηγές έκαναν λόγο για μεγάλο αριθμό νεκρών.

Στο βόρειο Ισραήλ, πυροσβέστες και δυνάμεις του στρατού προσπαθούν να ελέγχουν δασικές πυρκαγιές έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών και drones της Χεζμπολά από τον γειτονικό Λίβανο.

Με ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε χθες πως «ενημέρωσε τις οικογένειες των Χαΐμ Περί, Γιοράμ Μέρτσγκερ, Αμιράμ Κούπερ και Ναντάβ Πόπλγουελ» για τους θανάτους αυτών των τεσσάρων ομήρων, 79, 84, 80 και 51 ετών αντίστοιχα, που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και είχαν οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας. Τα πτώματά τους παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, πρόσθεσε.

«Εκτιμάμε ότι οι 4 σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν μαζί, σε περιοχή της Χαν Γιούνις (νότια Λωρίδα της Γάζας) κατά τη διάρκεια της επιχείρησής μας εναντίον της Χαμάς», ανέφερε ο αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί, εκπρόσωπος του στρατού.

Οι τρεις από τέσσερις ήταν από το κιμπούτς Νιρ Οζ, όπου απήχθησαν. Ο Ναντάβ Πόπλγουελ, ισραηλινοβρετανός υπήκοος, απήχθη στο κιμπούτς Νιρίμ.

«Μου προκάλεσε βαθιά θλίψη η είδηση του θανάτου του Ναντάβ Πόπλγουελ. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στους αγαπημένους του αυτή τη φρικτή στιγμή γι’ αυτούς. Με τη νέα συμφωνία στο τραπέζι, επαναλαμβάνουμε την απαίτησή μας η Χαμάς να στείλει όλους τους ομήρους σπίτια τους», ανέφερε μέσω X ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Κάμερον.

«Έπρεπε να είχαν επιστρέψει ζωντανοί στη χώρα τους και στις οικογένειές τους», τόνισε από την πλευρά του το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων, καθώς εντείνεται η πίεση στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να κλείσει συμφωνία που θα επιτρέψει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι.

Οδικός χάρτης αμφιβολιών

Ο οδικός χάρτης που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν την Παρασκευή —είναι ισραηλινή πρόταση, κατ’ αυτόν—, προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας για έξι εβδομάδες, την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, και την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Όμως η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτήρισε «ημιτελή» την πρόταση διά στόματος του εκπροσώπου της Δαυίδ Μένσερ.

«Οι κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες αποδεχθήκαμε κατάπαυση του πυρός άνευ όρων είναι αναληθείς», τόνισε χθες ο κ. Νετανιάχου.

Οι όροι της, που δεν σταματά να επαναλαμβάνει: η «καταστροφή» της Χαμάς και η απελευθέρωση «όλων των ομήρων».

Η Χαμάς, η οποία δεν έχει δώσει ακόμα οριστική απάντηση, διαβεβαίωσε πως βλέπει «θετικά» το σχέδιο, διατρανώνοντας ωστόσο αμέσως μετά τις προϋποθέσεις που θέτει εκείνη: να κηρυχθεί οριστική κατάπαυση του πυρός και να υπάρξει πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο. Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτές τις αξιώσεις.

Οι αλληλοαντικρουόμενες απαιτήσεις στις οποίες εμμένουν οι αντιμαχόμενες πλευρές κι οι αντιδράσεις στο Ισραήλ μεγεθύνουν τις αμφιβολίες για το σχέδιο, παρότι σε διεθνές επίπεδο πολλαπλασιάζονται οι εκκλήσεις να σταματήσει η σύρραξη που αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, θα κλείσει τον όγδοο και θα αρχίσει να διανύει τον ένατο μήνα της.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς προχώρησε σε έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα πιο πρόσφατα επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους ακόμη 252 ανθρώπους που απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, 120 θεωρείται πως κρατούνται ακόμη όμηροι εκεί, πλην όμως 41 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, τουλάχιστον κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, και στις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 36.479 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου τάχθηκαν επίσης υπέρ της πρότασης.

Οι χώρες της G7 διαβεβαίωσαν πως υποστηρίζουν «πλήρως» την πρόταση κι απαίτησαν η Χαμάς να την δεχτεί. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως διένειμαν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εκφραστεί υποστήριξη στο σχέδιο που παρουσίασε ο Τζο Μπάιντεν. Αλλά δεν έχει σε αυτό το στάδιο οριστεί καμιά ημερομηνία ψηφοφορίας.

«Δεν υπάρχει πόσιμο νερό»

Χθες οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχιζαν τη χερσαία επίθεση που έχουν εξαπολύσει από την 7η Μαΐου στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, για να καταστρέψουν τα «τελευταία», κατ’ αυτές, τάγματα του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και πυρά πυροβολικού συντάρασσαν τη δυτική Ράφα, καθώς η χερσαία επιχείρηση ανάγκασε, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους να φύγουν από την πόλη.

Στα ερείπια της Χαν Γιούνις, εκτοπισμένοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με εφιαλτική κατάσταση όταν έσπασε σωλήνωση του δικτύου αποχέτευσης, γεμίζοντας λύματα χώρους όπου έχουν καταφύγει. Με μικρά δοχεία και πλαστικά μπουκάλια, προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα βρομόνερα από τις σκηνές τους.

«Δεν είναι ζωή αυτή», αναστέναξε ο Αμπντούλα Μπαρμπάχ, κάτοικος. Άλλος, ο Σαΐντ Ασούρ, πρόσθεσε «δεν υπάρχει πόσιμο νερό. Δεν υπάρχει καν κάποιος που να πουλάει νερό στους δρόμους. Δεν έχουμε ούτε θαλασσινό νερό».

Στο βόρειο Ισραήλ, πυροσβέστες προσπαθούσαν να ελέγξουν δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών από τον γειτονικό Λίβανο, που ανάγκασαν πολίτες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην Κιριάτ Σιμόνα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη αυτή του βορειοανατολικού Ισραήλ είδε φλόγες να καταβροχθίζουν τομείς με βλάστηση στα σύνορα με τον Λίβανο, θέατρο στην πράξη καθημερινών ανταλλαγών πυρών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολά από την επομένη του ξεσπάσματος της σύρραξης στη Γάζα.

Αν χρειαζόταν κάποια απόδειξη πως ο πόλεμος αυτός βάζει φωτιά σ’ όλη την περιφέρεια, στην Οδό Παλαιστίνης, στη Βαγδάτη, δυο εστιατόρια που συνδέονται με τις ΗΠΑ, υποκαταστήματα των αλυσίδων KFC και Chili House, υπέστησαν επιθέσεις, με φόντο εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των αμερικανικών προϊόντων και συμφερόντων εξαιτίας όσων εκτυλίσσονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

