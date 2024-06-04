Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε χθες Δευτέρα, για πρώτη φορά, τον αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ «κακοποιό», μετά την καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου της Νέας Υόρκης την Πέμπτη, στο πέρας ιστορικής ποινικής δίκης του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου.

«Για πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία, πρώην πρόεδρος που είναι καταδικασμένος κακοποιός από τη δικαιοσύνη διεκδικεί την προεδρία», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος στο Κονέτικατ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης ενόψει της αναμέτρησης τους την 5η Νοεμβρίου.

«Όσο ενοχλητικό κι αν είναι αυτό, η ολομέτωπη επίθεσή του εναντίον του αμερικανικού δικαστικού συστήματος κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά», συνέχισε ο κ. Μπάιντεν, κρίνοντας ότι η προεκλογική εκστρατεία εισήλθε σε «αχαρτογράφητο έδαφος από την περασμένη εβδομάδα».

Σύμφωνα με τον Δημοκρατικό πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα εγείρει ακόμα μεγαλύτερη απειλή για την αμερικανική δημοκρατία αν εκλεγεί τον Νοέμβριο.

«Κάτι έσπασε μέσα του» όταν ηττήθηκε στις προηγούμενες εκλογές το 2020, είπε ο Τζο Μπάιντεν. Η ήττα «κυριολεκτικά τον τρελαίνει», έκρινε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατακεραύνωσε εξάλλου δηλώσεις του προκατόχου του την Κυριακή, όταν είπε πως η φυλάκισή του θα αποτελούσε «σημείο ρήξης» για τους οπαδούς του.

Οι δηλώσεις αυτές ηχούν πολύ βαριές στη χώρα, όπου ακόμη δεν έχει επουλωθεί το τραύμα της αιματηρής επίθεσης στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, όταν οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου προσπάθησαν να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

«Λέει πως αν χάσει, θα έχουμε λουτρό αίματος στην Αμερική. Τι είδους άνθρωπος λέει κάτι τέτοιο;», είπε χθες ο Δημοκρατικός.

Αρχικά, ο Λευκός Οίκος περιορίστηκε να κρίνει πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου» στις ΗΠΑ, αποφεύγοντας να χαρακτηρίσει κακοποιό τον αντίπαλο υποψήφιο.

Ως χθες, η εκστρατεία του Δημοκρατικού επιδιδόταν σε ασκήσεις ισορροπίας όσον αφορά τις δικαστικές περιπέτειες του Ντόναλντ Τραμπ, αποφεύγοντας τις επιθέσεις για αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.