Την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στο ειρηνευτικό σχέδιο τριών φάσεων για την Γάζα, που παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση.

Με ανακοίνωση στο Χ, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Η #Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τον οδικό χάρτη @POTUS Biden για κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων, ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση, απόσυρση των IDF και ανοικοδόμηση της Γάζας».

«Οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας πρέπει να επικεντρωθούν στην προοπτική μιας διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή» αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση.

Τι προβλέπει το σχέδιο Μπάιντεν

Στην πρώτη φάση του σχεδίου, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα εφαρμοστεί πλήρης κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες και τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν από «τις κατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας».

Η αναστολή των εχθροπραξιών θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ορισμένων ισραηλινών ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Στη δεύτερη φάση θα γίνει ανταλλαγή κρατουμένων και θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που είναι ακόμη εν ζωή ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από όλο τον Παλαιστινιακό θύλακα.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει ένα μεγάλο σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

