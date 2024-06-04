Ο Τζο Μπάιντεν θα ανακοινώσει σκληρά περιοριστικά μέτρα για να μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών που περνούν παράνομα τα σύνορα με το Μεξικό, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες Δευτέρα, καθώς το ζήτημα και σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίζεται καθοριστικό.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα εξουσιοδοτεί κάποιους κυβερνητικούς αξιωματούχους να απελαύνουν μετανάστες που περνούν παράνομα τα σύνορα χωρίς προηγουμένως να εξετάζονται τα αιτήματά τους για τη χορήγηση ασύλου.

Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να αποκαλύψει τα μέτρα κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο με παρόντες δημάρχους πόλεων των συνόρων. Θα εφαρμόζονται όταν σημειώνεται αλματώδης αύξηση των αφίξεων μεταναστών, πιο συγκεκριμένα όταν ξεπερνούν τις 2.500 ημερησίως.

Με δεδομένο πως οι αφίξεις το τρέχον διάστημα είναι πάνω από 2.500 την ημέρα, αυτό σημαίνει πως τα σύνορα θα κλείσουν με την υπογραφή του προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος.

Όταν επικοινώνησε μαζί της το AFP, η αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

«Από την πρώτη μέρα» η κυβέρνηση Μπάιντεν «εξετάζει ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν», είπε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως «δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις» για το ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν με εκτελεστικά διατάγματα.

Η μετανάστευση έχει μετατραπεί σε ζήτημα-κλειδί της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει της αναμέτρησης του Τζο Μπάιντεν με τον προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιεί εμπρηστική ρητορική όσον αφορά τους μετανάστες, φθάνοντας στο σημείο να πει πως «δηλητηριάζουν το αίμα» της χώρας, με τους Δημοκρατικούς να σπεύδουν αμέσως να καταδικάσουν την παραπομπή στη χιτλερική φρασεολογία.

Τους 12 μήνες ως τον Οκτώβριο του 2023 συνελήφθησαν 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή των συνόρων με το Μεξικό, αριθμός άνευ προηγουμένου. Τον Δεκέμβριο κάπου 10.000 άνθρωποι, που αναγκάστηκαν εξαιτίας της βίας ή της ανέχειας να φύγουν από χώρες της Λατινικής Αμερικής, πέρναγαν τα σύνορα παράνομα κάθε μέρα.

Αντιμέτωπος με αυτούς τους αριθμούς και τις ασταμάτητες επιθέσεις που δέχεται από τη δεξιά για το ζήτημα, ο Τζο Μπάιντεν έχει ήδη πει πως σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες του για να επιτεθεί στο πρόβλημα, παρά τις επικρίσεις της αριστερής πτέρυγας της παράταξής του.

Τα μέτρα που φέρονται να εξετάζονται συγκαταλέγονται στα πιο περιοριστικά που έχει εφαρμόσει ποτέ Δημοκρατικός πρόεδρος και βασίζονται στον ίδιο μηχανισμό που είχε χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για να απαγορευθεί η μετανάστευση από χώρες με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό.

Πιθανότατα θα αμφισβητηθούν στα αμερικανικά δικαστήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.