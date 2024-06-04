Τμήμα σκάφους-ανιχνευτή της Κίνας ανυψώνεται από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

Τμήμα διαστημικού σκάφους της κινεζικής αποστολής Chang'e 6 αποσεληνώθηκε επιτυχώς σήμερα, μεταφέροντας δείγματα που συγκεντρώθηκαν από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, γεγονός άνευ προηγουμένου, μεταδίδει κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η μονάδα ανύψωσης («ascender»), η οποία μεταφέρει δείγματα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής Chang'e 6 «υψώθηκε από το έδαφος» της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης, επίτευγμα «άνευ προηγουμένου στην ανθρώπινη ιστορία της σεληνιακής εξερεύνησης», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Το Chang'e 6 προσεληνώθηκε την Κυριακή στην πελώρια λεκάνη του Νότιου Πόλου - Άιτκεν, έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς κρατήρες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας πρόσκρουσης στο ηλιακό μας σύστημα, στην αθέατη από τη Γη πλευρά της Σελήνης, εξήγησε το Νέα Κίνα, επικαλούμενο την κινεζική υπηρεσία διαστήματος.

Η αποστολή, προβλεπόμενης διάρκειας 53 ημερών, άρχισε την 3η Μαΐου, με σκοπό κυρίως να συγκεντρωθούν δείγματα από την πλευρά της Σελήνης η οποία σπανίως εξερευνάται. Το όχημα για τον σκοπό αυτό ήταν εφοδιασμένο με τρυπάνι, για να συλλεχθούν δείγματα από το σεληνιακό υπέδαφος, καθώς και ρομποτικό χέρι, για να ληφθούν δείγματα από την επιφάνεια.

Αφού συγκεντρώθηκαν τα δείγματα, ξεδιπλώθηκε και τοποθετήθηκε «εθνική σημαία» της Κίνας «στην αθέατη πλευρά της Σελήνης για πρώτη φορά», πρόσθεσε το Νέα Κίνα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης —αποκαλείται έτσι επειδή είναι αθέατη από τη Γη, όχι επειδή δεν φθάνουν σε αυτήν ακτίνες του Ήλιου— είναι πολλά υποσχόμενη όσον αφορά την έρευνα, καθώς οι κρατήρες εκεί δεν έχουν καλυφθεί τόσο από αρχαίες ροές λάβας όσο αυτές της πλευράς που είναι πιο κοντινή και ορατή.

Τα δείγματα από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού εκτιμάται πως θα βοηθήσουν να κατανοηθεί καλύτερα πώς σχηματίστηκε ο φυσικός δορυφόρος της Γης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

