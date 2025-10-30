Το Ισραήλ ετοιμάζεται να παραλάβει τα λείψανα δύο ομήρων από τη Γάζα σήμερα στις 4 μ.μ., σύμφωνα με αναφορές των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη.

Η είδηση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι ανακάλυψε τα λείψανα δύο ομήρων κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην πόλη της Γάζα το βράδυ της Τρίτης.

Οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ της Χαμάς ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν τα πτώματα δύο ομήρων και ανέφεραν τα ονόματά τους στην ανακοίνωση.

Αυτό συνέβη μετά τη δημοσίευση από τον ισραηλινό στρατό (IDF) βίντεο με την επαναταφή και τη σκηνοθετημένη ανακάλυψη των λειψάνων του δολοφονημένου ομήρου Οφίρ Τσαρφάτι από τη Χαμάς την Τρίτη, σημειώνει η Jerusalem Post.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από ένα drone του IDF που βρισκόταν στην περιοχή, δείχνει μέλη της Χαμάς να τοποθετούν τα λείψανα του Τσαρφάτι σε ένα φρεσκοσκαμμένο λάκκο πριν τα καλύψουν με χώμα.

Στη συνέχεια κάλεσαν μέλη της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) για να παρακολουθήσουν την ανακάλυψη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.