Το Ισραήλ θα επιδιώξει να τοποθετήσει «στο κέντρο της διεθνούς ατζέντας» το θέμα των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, σήμερα, παραμονή της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα.

«Πρέπει να βρεθεί στο πρώτο πλάνο της παγκόσμιας σκηνής. Θα πάω το βράδυ στην Νέα Υόρκη για να συμμετάσχω στην ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την οποία ζήτησα και θα διεξαχθεί αύριο με θέμα την κατάσταση των ομήρων», δήλωσε ο Γκιντεόν Σάαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

«Για τον λόγο αυτόν ήρθα σε επαφή με τους συναδέλφους μου και τους ζήτησα να θέσουν επειγόντως τα θέματα των ομήρων στο κέντρο της παγκόσμιας ατζέντας», είπε.

Η δημοσίευση από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ, τριών βίντεο που δείχνουν αποστεωμένους ισραηλινούς ομήρους έχουν προκαλέσει σοκ στο Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατήγγειλε το Σάββατο τη «στυγνότητα» της Χαμάς, δήλωσε χθες «σοκαρισμένος» από «τα φρικιαστικά βίντεο των πολύτιμων παιδιών μας».

«Τους βλέπεις να λιώνουν στο μπουντρούμι. Αλλά τα τέρατα της Χαμάς έχουν ότι χρειάζονται για να τραφούν. Τους οδηγούν στη λιμοκτονία όπως οι ναζί τους Εβραίους».

«Η Χαμάς δεν θέλει συμφωνία. Θέλει να μας κάμψει, μέσω αυτής την αποτρόπαιης, ψευδούς και φρικτής προπαγάνδας που μεταδίδει στον κόσμο. Αλλά δεν θα υποχωρήσουμε. Είμαι ακόμη περισσότερο αποφασισμένος για την απελευθέρωση των ομήρων, για την εξάλειψη της Χαμάς, για τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το κράτος του Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε χθες την συνδρομή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για τη χορήγηση τροφής και ιατρικής φροντίδας στους ομήρους.

Η Χαμάς απαίτησε το άνοιγμα «ανθρωπιστικών διαδρόμων για τη διέλευση τροφίμων και φαρμάκων» για τον πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα που λιμοκτονεί έπειτα από μήνες πλήρους ισραηλινού αποκλεισμού και την επιβολή περιορισμών που δεν επιτρέπουν παρά ελάχιστες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μέχρι τη δημοσίευση των βίντεο των ισραηλινών ομήρων, στο «κέντρο της διεθνούς ατζέντας» βρισκόταν ο ανθρωπιστικός όλεθρος στην Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

