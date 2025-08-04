Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος και προκάλεσε ζημιές σε τέσσερα άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία.

Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι έπληξε μια στρατιωτική αποθήκη, καταστρέφοντας «ολοσχερώς» ένα Su-30, προκαλώντας ζημιές σε ένα άλλο, και προκαλώντας επίσης ζημιές σε τρία βομβαρδιστικά Su-24.

Επιπλέον, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε αποθήκη καυσίμων του αεροδρομίου του Σότσι στη νότια Ρωσία την Κυριακή. Οι ρωσικές τοπικές αρχές είχαν κατηγορήσει χθες την Ουκρανία και δήλωσαν ότι δύο δεξαμενές πετρελαίου είχαν πυρποληθεί ωστόσο, δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.