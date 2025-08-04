Ο Μακρόν θα τιμήσει με μετάλλιο τον τελευταίο πωλητή εφημερίδων του Παρισιού

Ένας 73χρονος πωλητής εφημερίδων με καταγωγή από το Πακιστάν, που πέρασε πάνω από 50 χρόνια πωλώντας εφημερίδες σε καφέ και εστιατόρια στη συνοικία του Καρτιέ Λατέν, πρόκειται να λάβει μία από τις μεγαλύτερες τιμητικές διακρίσεις της Γαλλίας.

Ο Αλί Ακμπάρ άρχισε να πουλάει εφημερίδες το 1973, όταν έφτασε στη Γαλλία. «Όπλο» του ένα μείγμα χιούμορ και ενέργειας που χρησιμοποιούσε για να γοητεύει τους ντόπιους και να πουλάει περισσότερες εφημερίδες.

Τον Σεπτέμβριο, ο Εμανουέλ Μακρόν θα τον ανακηρύξει ιππότη του Ordre national du Mérite, μια διάκριση που αναγνωρίζει την εξέχουσα προσφορά στη Γαλλία σε πολιτικό ή στρατιωτικό επίπεδο.

Γεννημένος στο Ραβαλπίντι στο βόρειο Πακιστάν, ο Ακμπάρ ξεκίνησε πουλώντας το σατιρικό εβδομαδιαίο περιοδικό Charlie Hebdo σε φοιτητές της Σορβόννης και των γειτονικών ιδρυμάτων.

Η πώληση εφημερίδων στο δρόμο ήταν ένα επάγγελμα υπό εξαφάνιση στο Παρίσι ήδη από τη δεκαετία του 1970, καθώς η τηλεόραση επέλαυνε παραγκωνίζοντας την έντυπη ενημέρωση, διαδικασία που επιταχύνθηκε με την έλευση του διαδικτύου.

Αλλά ο Ακμπάρ, ο τελευταίος πωλητής εφημερίδων που περπατάει ακόμα στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την παράδοση με το χαμόγελό του, το αιχμηρό χιούμορ του και την απόλυτη αφοσίωσή του.

«Απλώς λατρεύω την αίσθηση του χαρτιού» είπε ο Ακμπάρ. «Δεν μου αρέσουν τα tablet και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά μου αρέσει το διάβασμα. Όποιο κι αν είναι το είδος. Αληθινά βιβλία. Αλλά ποτέ σε οθόνες».

«Έχω έναν συγκεκριμένο τρόπο να πουλάω εφημερίδες. Προσπαθώ να κάνω αστεία. Έτσι οι άνθρωποι γελούν. Προσπαθώ να είμαι θετικός και δημιουργώ μια ατμόσφαιρα... Προσπαθώ να μπω στις καρδιές των ανθρώπων, όχι στις τσέπες τους» είπε.

Αλλά η δουλειά έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη στην εποχή των ψηφιακών εκδόσεων.

«Πουλάω περίπου 20 αντίτυπα της Le Monde σε οκτώ ώρες. Όλα είναι ψηφιακά τώρα. Οι άνθρωποι απλώς δεν αγοράζουν εφημερίδες», είπε.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, ο Ακμπάρ σκοπεύει να πουλάει εφημερίδες όσο το επιτρέπει η υγεία του.

Σε μια περιοχή όπου οι μπουτίκ και τα ακριβά εστιατόρια έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα βιβλιοπωλεία, τα οποία κάποτε έθρεψαν μερικούς από τους πιο φημισμένους φιλοσόφους του 20ού αιώνα, πολλοί ντόπιοι λένε ότι ο Ακμπάρ είναι ένα από τα γνήσια πράγματα του Καρτιέ Λατέν.

«Ο Άλι είναι ένας θεσμός. Αγοράζω Le Monde από αυτόν κάθε μέρα. Στην πραγματικότητα, κάνουμε κάτι περισσότερο από το να αγοράζουμε Le Monde. Πίνουμε καφέ μαζί του, μερικές φορές τρώμε μεσημεριανό μαζί του» είπε πελάτισσα.

Πηγή: skai.gr

