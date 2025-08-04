Σχεδόν 600 πρώην αξιωματικοί του ισραηλινού τομέα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αρκετοί πρώην επικεφαλής της Μοσάντ και της Σιν Μπετ, καλούν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

«Σταματήστε τον πόλεμο στη Γάζα!», καλεί σε επιστολή το κίνημα «Διοικητές για την Ασφάλεια του Ισραήλ» (CIS), που υπογράφεται από 550 πρώην επικεφαλής και αξιωματικούς της κατασκοπείας, του στρατού, της αστυνομίας και πρώην διπλωμάτες και δημοσιοποιήθηκε την περασμένη νύχτα.

«Ο πόλεμος αυτός σταμάτησε να είναι ένας δίκαιος πόλεμος και οδηγεί το Κράτος του Ισραήλ στο να χάσει την ταυτότητά του», προειδοποιεί ο Αμί Αγιαλόν, πρώην διευθυντής της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, σε βίντεο που μεταδόθηκε από το ίδιο κίνημα για να συνοδεύσει τη δημοσιοποίηση της επιστολής.

Τρεις πρώην αρχηγοί της Μοσάντ, της υπηρεσίας κατασκοπείας (Ταμίρ Πάρντο, Εφραίμ Χαλέβι, Ντάνι Γιάτομ), πέντε πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ (Ναντάβ Αργκαμάν, Γιόραμ Κοέν, Αμί Αγιαλόν, Γιαακόβ Πέρι, Κάρμι Γκίλον) και τρεις πρώην αρχηγοί του γενικού επιτελείου του στρατού (Εχούντ Μπάρακ, Μοσέ Μπόγκι Γιαλόν, Νταν Χαλούτζ) είναι μεταξύ αυτών που υπογράφουν την επιστολή και εμφανίζονται στο βίντεο.

«Εξ ονόματος της CIS, της μεγαλύτερης ομάδας πρώην διοικητών του στρατού, της Μοσάντ, της Σιν Μπετ, της αστυνομίας και αντίστοιχων αξιωματούχων του διπλωματικού σώματος, σας καλούμε να τερματίσετε τον πόλεμο στη Γάζα. Το κάνατε στον Λίβανο. Είναι ώρα να γίνει το ίδιο και στη Γάζα», είναι το μήνυμα που απευθύνουν στον πρόεδρο Τραμπ.

«Ο Τσαχάλ (ο ισραηλινός στρατός) εδώ και καιρό έχει πετύχει τους δύο στόχους που μπορούσαν να επιτευχθούν διά της βίας: να εξαρθρώσει τις στρατιωτικές δομές και την κυβέρνηση της Χαμάς», εκτιμούν τα μέλη της CIS.

«Ο τρίτος, και σημαντικότερος, δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με συμφωνία: να επιστρέψουν πίσω οι όμηροι», τονίζουν οι υπογράφοντες.

«Πιστεύουμε, ως επαγγελματίες, ότι η Χαμάς δεν αποτελεί πλέον στρατηγική απειλή για το Ισραήλ, και η εμπειρία μας μάς δείχνει ότι το Ισραήλ διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να διαχειριστεί τις τρομοκρατικές της δυνατότητες που έχουν απομείνει, εξ αποστάσεως ή με άλλο τρόπο», αναφέρεται στην επιστολή.

«Ο εντοπισμός των υπόλοιπων υψηλόβαθμων αξιωματικών της Χαμάς μπορεί να γίνει και αργότερα», αλλά οι «όμηροι δεν μπορούν να περιμένουν», επιμένουν οι πρώην στρατιωτικοί διοικητές και επικεφαλής κατασκοπείας.

«Η αξιοπιστία σας μεταξύ της μεγάλης πλειονότητας των Ισραηλινών ενισχύει την ικανότητά σας να οδηγήσετε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του στη σωστή κατεύθυνση», προσθέτουν οι ίδιοι.

«Βάλτε τέλος στον πόλεμο, φέρτε πίσω τους ομήρους, σταματήστε τα δεινά και σχηματίστε έναν περιφερειακό-διεθνή συνασπισμό που θα βοηθήσει την Παλαιστινιακή Αρχή (μόλις μεταρρυθμιστεί) να προσφέρει στους κατοίκους της Γάζας και σε όλους τους Παλαιστίνιους μια εναλλακτική της Χαμάς και της διεστραμμένης ιδεολογίας της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

