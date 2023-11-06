Υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου, με σκοπό να μείνει στην εξουσία τουλάχιστον μέχρι το 2030, θα είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του Reuters.

Πηγές του Κρεμλίνου που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσαν πως τα νέα για την απόφαση του Πούτιν διαχέονται από «πάνω» ενώ οι σύμβουλοί του ετοιμάζονται ήδη για την εκστρατεία και την (επαν)εκλογή του.

«Η απόφαση έχει ληφθεί — θα είναι υποψήφιος» δήλωσε μία από τις πηγές που έχει γνώση του σχεδιασμού.

Μια άλλη πηγή επιβεβαίωσε επίσης ότι η απόφαση έχει ληφθεί και ότι οι σύμβουλοι του Πούτιν ετοιμάζονται για τη συμμετοχή του στις εκλογές.

Άλλες τρεις πηγές δήλωσαν πως η απόφαση έχει ληφθεί: ο Πούτιν θα είναι υποψήφιος. «Ο κόσμος που βλέπουμε είναι πολύ επικίνδυνος», δήλωσε μία από αυτές.

Ωστόσο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς για το δημοσίευμα, είπε πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει κάνει οποιεσδήποτε ανακοινώσεις για το θέμα και πως δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα ότι θα διεξαγάγει προεκλογική εκστρατεία.

Ο Πούτιν παρέλαβε την προεδρία από τον Μπόρις Γέλτσιν την τελευταία ημέρα του 1999.

Εχει υπηρετήσει ως πρόεδρος για μεγαλύτερο διάστημα από οποιονδήποτε άλλο Ρώσο ηγέτη από την εποχή του Ιωσήφ Στάλιν, ξεπερνώντας ακόμη και τη 18ετή θητεία του Λεονίντ Μπρέζνιεφ.

Ο Πούτιν έγινε 71 ετών στις 7 Οκτωβρίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.